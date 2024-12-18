Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Güvenli Olmalı

Ekonomi

Beefull Büyümeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Alper Arın, elektrikli araçların sayısı her geçen gün artarken bu teknolojiye uyum sağlanması için altyapının da geliştirilmesi gerektiğini belirterek, "Geçtiğimiz günlerde bir sitenin otoparkında şarj halindeki aracın alev almasıyla çıkan yangın, elektrikli araç şarj istasyonlarında doğru donanımın hayati önem taşıdığını bir kez daha gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, apartman otoparklarında elektrikli araçların şarj edilmesi sırasında yetersiz donanım ve bilinçsizlik nedeniyle yangın riskleri, can ve mal kayıpları yaşanabileceğine dair endişelerin gündeme gelmesiyle bu konuda bilinçlendirme ve altyapı güçlendirme çalışmalarının hızlanması büyük önem taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arın, elektrikli araç alan kişilere bireysel olarak kullanabilecekleri "wallbox" adı verilen küçük AC şarj istasyonlarının kurulumu sırasında tesisatların mutlaka ruhsatlandırılması ve gerekli izinlerin alınarak projelendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Özellikle cihazın gücünün ne kadar olduğunu, bu gücün tesisatta olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan Arın, "Mevcutta yeterli güç olsa bile projelendirme yapılması ve ilgili fen adamlarının bunu kontrol etmesi gerekiyor. Bu kontrollerden sonra ilgili dağıtım şirketinin projeye onay vermesi, olur görüşünün alınması ve sonrasında da projenin uygulamaya geçmesi süreci başlıyor." ifadelerini kullandı.

Kullanılacak kablo kesitleri, güvenlik ve şaft malzemeleri, sigortalar, kaçak akım engelleyicileri gibi tesisatın olmazsa olmazlarının doğru kullanılmadığı durumlarda tesisatta aşırı yüklenmeden kaynaklı yangın çıkma ihtimalinin olduğu bilgisini paylaşan Arın, "Buradaki tesisatta doğru malzeme kullanılmazsa araca giden elektrik akımıyla beraber aracın piline zarar verme, araca da zarar verme ihtimali yüksek. İhtiyaç ve altyapıya göre en uygun cihazı seçmek, elektrikli araç şarj istasyonu kurulumunda ilk ve en önemli adımı oluşturuyor. AC olarak ifade edilen şarj noktaları 7.4, 11 ve 22 kilovatsaat güç alternatifleriyle birçok yapıya kolayca entegre edilebiliyor. Şebekeden gelen gücün çevrim yapılmadan araca yönlendirilmesini sağlayan bu istasyon tipi, yatırım maliyeti açısından da daha uygun." değerlendirmesinde bulundu.

Altyapı kontrolü büyük önem taşıyor

Arın, söz konusu altyapı güç kapasitesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Eğer güç kapasitesi yeterli değil ise, en zararsız haliyle şarj hizmeti verilemez. Mevcut altyapı zarar görebilir ya da elektrikli araç bozulabilir. En kötüsü de ne yazık ki can kayıpları meydana gelebilir. Topraklama bir diğer önemli konu. Araçların şarj işlemi için gerekli olan referans topraklama değerlerinin sağlanamaması durumunda şarj hizmeti alınamaz. Yangın çıkma ve altyapının zarar görmesi gibi olumsuz sonuçlar gündeme gelebilir." bilgisini paylaştı.

Şarj edilecek elektrikli otomobilin ihtiyacına uygun ve yayınlanmış standartları destekleyen doğru şarj cihazının seçilmesi gerektiğini kaydeden Arın, "Şarj cihazının enerji alacağı tesisatın ve altyapı unsurlarının mevcutta kullanılan güçle birlikte şarj cihazının sistemden çekeceği ek gücü karşılama noktasındaki yeterliliklerinin yetkin ve konunun uzmanı olan kişi veya kuruluşlarca doğru hesaplanıp analiz edilmesiyle mevzuatlara uygun talep, tesis ve enerjilendirme süreçlerinin yönetilmesi gerekir." ifadesini kullandı.

Arın, tesisatın sözleşme gücü, kurulu gücü ve şebekeden çekilen maksimum gücün tespit edilmesinin yürürlükteki yasal mevzuatlar açısından güç ihlaliyle kalite kriterlerinin sağlanamaması sebebiyle yaptırımlara maruz kalmamak ve mevcut tesisin kullanılabilir güç kapasitesini tespit etmek açısından önemli olduğunu vurguladı.

Elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği ve ilgili mevzuatları doğrultusunda revize altyapı tesisinin projelendirilmesiyle görevli elektrik dağıtım şirketinin onayına sunulması ve talep edilen güç artışının karşılanmasına yönelik şartların belirlenmesi gerektiğini belirten Arın, "Dağıtım şirketinin onayladığı elektrik projesi ve talebin karşılanmasına yönelik belirlediği bağlantı görüşü doğrultusunda mevcut altyapı yatırımlarının yetkililer tarafından tesis edilmesi ve kurumun muayene süreci ile vize edilmesi gerekir." değerlendirmesini yaptı.

Arın, elektrik altyapı tesislerinin ve şarj cihazının periyodik kontrol ve bakımlarının süreç içinde yapılmasının şarj sisteminin ve bu sistem üzerinden hizmet alan elektrikli aracın can ve mal güvenliği açısından sağlıklı çalışmasını sağlayacağını aktararak, şunları kaydetti:

"İzlenilmesi gereken süreçlerin göz ardı edilmesi durumunda can ve mal güvenirliği açısından risk barındıran, toplu konutların mevcut altyapılarını da karmaşık ve yönetilemez hale sokan, elektrik tesisatında yetkinliği olmayan kişilerin yaptığı tesis ve revizyonu imalatlarıyla karşı karşıya kalınabiliyor. Artan elektrikli araç kullanımı ve dolayısıyla şarj istasyonu ihtiyacı sebebiyle, özellikle toplu konut vasfındaki yapılarda daha derli toplu ve ortak altyapı üzerinden beslenen, birçok elektrikli araç kullanıcısının aynı anda istifade edebileceği paylaşımlı şarj istasyonu sistemlerinin kurulması, potansiyel can ve mal risklerini ortadan kaldıracağı gibi ulusal ekonomimiz açısından da önemli katma değerler oluşturacaktır."