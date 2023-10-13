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Emekli ve asgari ücretliyi ocakta yüzde 50'lik zam bekliyor - Son Dakika

Emekli ve asgari ücretliyi ocakta yüzde 50'lik zam bekliyor

Son Güncelleme: 13.10.2023 10:26

Yeni yıl yaklaşırken, emekli ve asgari ücret zammıyla ilgili ipuçları da gelmeye başladı. Her iki grubunda maaş artışlarında enflasyon kritik bir öneme sahip. Hem OVP'deki enflasyon hedefi hem de TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları yüzde 38-40 arası bir zammı işaret ederken, refah payının eklenerek bu oranın yüzde 50'ye çıkarılması bekleniyor. Yüzde 50'lik zamma göre en düşük emekli maaşı 11.250 liraya, asgari ücret ise 17.103 liraya çıkacak.

Milyonlar emekli ve asgari ücret zammını heyecanla beklerken, enflasyon rakamlarıyla yeni yılda alınacak zam da netleşmeye başladı. Enflasyon üzerinden yapılan hesaplamaya refah payı artışının da eklenmesiyle her 2 gruba da ocak ayında yüzde 50 zam yapılması bekleniyor. Bu orana göre yeni yılda asgari ücret 17 bin lirayı, en düşük emekli maaşı ise 11 bin lirayı aşacak.

OVP'YE GÖRE 6 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 38

Çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ikramiye verilmesinin kararlaştırılmasının ardından gözler ocak ayında emekli ve asgari ücretliye yapılacak zamma çevrildi. Her iki grubun zammı için enflasyon kritik bir öneme sahip. Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritasının belirlendiği Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 oldu. Bu orana göre 6 aylık enflasyon yüzde 38 olarak gerçekleşecek.

3 AYLIK ENFLASYONA GÖRE YÜZDE 25'LİK ZAM CEPTE

Temmuz, ağustos ve eylül ayını kapsayan 3 aylık enflasyona göre ise emeklinin yüzde 25'lik zammı cepte. Ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarıyla bu oran daha da artarak yüzde 40'lara gelmesi bekleniyor.

MASADA YÜZDE 50'LİK ZAM VAR

Her iki hesaplamaya göre de refah payının eklenmesiyle emekli zammının yüzde 50 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Bu oranın asgari ücret zammı için de referans alınması gündemde. Yani hem emekli hem de asgari ücrete ocak ayında yüzde 50'lik artış görebiliriz.

ASGARİ ÜCRET VE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

2024'te her iki gruba da yüzde 50 zam yapılmasıyla maaşlarda ciddi oranda bir yükseliş olacak. Buna göre en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 7.500 liradan 11.250 liraya çıkacak. Asgari ücret ise 11.402 liradan 17.103 liraya yükselecek.

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Son Dakika Ekonomi Emekli ve asgari ücretliyi ocakta yüzde 50'lik zam bekliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emekli ve asgari ücretliyi ocakta yüzde 50'lik zam bekliyor - Son Dakika
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