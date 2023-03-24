Emekliler müjde! Bayram ikramiyesi 2 bin TL oldu - Son Dakika
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Emekliler müjde! Bayram ikramiyesi 2 bin TL oldu

24.03.2023 16:19

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yaptığı açıklamayla birlikte emekli bayram ikramiyelerinin 2 bin TL olacağını ifade etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye zam düzenlemesine ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

2 BİN LİRAYA YÜKSELTİLDİ

Bayram ikramiyelerine ilişkin Elitaş, "Kanun teklifinde bayram ikramiyeleri, Ramazan Bayramı için 2 bin lira, Kurban Bayramı için 2 bin lira olmak üzere 1100 liralık ikramiyelerimizin her birine 900 liralık bir artış gerçekleşmiş oldu. Toplam EYT'lilerle birlikte muhtemelen 15 milyon kişiye yakın olacak" ifadelerini kullandı.

TORBA YASAYA EKLENECEK

Elitaş, konuyla ilgili düzenlemenin torba yasada yer alacağını kaydetti. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması, ayrıca geçici işçilere kadro verilmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. 16 maddeden oluşan düzenlemeye emekliye verilen bayram ikramiyesinin tutarının 2 bin liraya yükseltilmesi de eklenecek.

"7 BİN 500 LİRANIN ALTINDA EMEKLİ MAAŞI OLMAYACAK"

Elitaş'ın açıklamaları şu şekilde: "Gelirken bir arkadaşımız telefon açtı. 5 bin 500'ü artırıyorsunuz, 6 bin lira emekli maaşı alanların durumu ne olacak diye. Kamuoyunda herhalde soru işaretleri var. Değerli kamuoyuna şunu açıklamak istiyorum. Kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaşıp, sayın Cumhurbaşkanının onaylayıp Resmi Gazete'de yayımladığı andan itibaren Türkiye'de 7 bin 500 liranın altında emekli maaşı olmayacak.

Şimdi bir kısım arkadaşlar haklı olarak bir iddiada bulunuyorlar. Bizim 11 bin lira maaşımız vardı bizi niye artırmıyorsunuz. Çalışanlar, bizim şu kadar maaşımız vardı diye ifade ediyorlar. Emekli maaşı, sosyal güvenlik çatısı olan herkesi kapsıyor, 15 milyon kişiyi kapsıyor. Yani bizim asgari ücrete kanunen zam yapabilmemiz mümkün değil. Sadece emekli maaşlarıyla ilgili en düşük emekli maaşlarıyla ilgili zam yapabilmemiz mümkün."

"7 BİN 500 TL ÜSTÜ MAAŞI OLANLAR İÇİN DÜZENLEME YAPILMAYACAK"

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili de konuşan Elitaş, 7 bin 500 altında 8 milyon 796 bin kişinin emekli aylığı aldığını açıklayarak, "7 bin 500 TL'nin üstünde emekli maaşı olanlar için bir düzenleme yapılmayacak" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (9)
  • günay pınar: Hepsi seçim yatırımı 7600 TL ve üzeri maaş alanlar ne bu zam yansımadı bunun neresinde adalet var sigorta primi ödemeyecek değilim artık enayimiyiz biz bakan Cevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
  • ramazan yazar: bu pahalılkta işsiz olan maaşı olmayan emekli olamayan ne yapsın..herşeye daha çok zam..ama diğerleri sürğnsün sefalet içinde Cevap Yaz 28 3 Yayından Kaldır
  • tolga selman: bunlar daha iyi günlerimiz yazıyorum buraya bu paralar değersiz olcak daha çok venezuella 2 olarak yolumuzdayız yanlış polıtakalar nedenıyle Cevap Yaz 44 13 Yayından Kaldır
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Mustafa Elitaş, AK Parti, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emekliler müjde! Bayram ikramiyesi 2 bin TL oldu - Son Dakika


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