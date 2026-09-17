Emlak Katılım, Katılımevim ve Birevim için satın alma görüşmelerine başladı

Emlak Katılım, Katılımevim ve Birevim için satın alma görüşmelerine başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Emlak Katılım, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada Katılımevim ve Birevim'i satın almak üzere görüşmelere başladığını duyurdu. Şirket, bu adımın büyüme stratejisi doğrultusunda atıldığını belirtti.
(ANKARA) - Emlak Katılım, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Katılımevim ve Birevim'i satın almak üzere görüşmelere başladığını duyurdu.
Emlak Katılım tarafından KAP'a yapılan açıklamada, şirket bünyesindeki Emlak Katılım'ın büyüme stratejisi doğrultusunda adım attığı belirtildi. Yapılan bildirimde, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.ve Birevim Tasarruf Finansman A.Ş.'nin satın alınmasına yönelik görüşmelerin başladığı ifade edildi.
Kaynak: ANKA
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