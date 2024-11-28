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Ekonomi

Emlak Paylaşımlarında Yeni Kurallar

Emlak Paylaşımlarında Yeni Kurallar

DESOB, sosyal medyada emlak paylaşımı için dikkat edilmesi gereken kuralları duyurdu.

28.11.2024 16:07
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DENİZLİ (İHA) – Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Genel sekteri Yunus Emre Gönç, emlak yönetmeliklerinde yapılan değişikliklerden dolayı özellikle sosyal medyada grup ve sayfa yöneticilerinin dikkatli olması gerektiğine dikkat çekti. Gayrimenkul paylaşımı yapan kişilerin, tapu sahibi, emlak yetki belgesi sahibi yada emlak yetki belgesi yanında seviye 4 yada 5 belgeli, sigortalı ve Ticaret Bakanlığı'nın TTBS sistemine kayıtlı olması gerektiğini belirten Gönç, yönetmeliğe uymayan paylaşımlarda ise hem paylaşım yapan kişinin hem de grup sahibinin sorumlu olduğuna dikkat çekti.

DESOB Genel sekteri Yunus Emre Gönç, Taşınmaz Ticaret Kanunundaki yapılan değişiklikler ve yeni yönetmeliklerin, kayıt dışını önlemek adına önemli bir adım olduğuna dikkat çekerek, özellikle sosyal medya hesaplarında grup ve sayfa yöneticilerini uyardı. Sayfa gruplarında yapılan gayrimenkul paylaşımlarına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Yunus Emre Gönç "Emlak sektöründeki yeni düzenlemeler, yönetmelikler özellikle kayıt dışı veya ayakçı emlakçı denilen ve sektörün en büyük sorunu teşkil eden konuyu çözmek adına önemli bir adımdır. E-devlet üzerinden yetki alınması, ilanların yayınlanacağı sitelerin yetki belgesi istemesi zaten geçmiş aylarda ve yıllarda çıkan yönetmelikler ile uygulanmaya başlanmıştı. Fakat özellikle sosyal medya mecralarında ise yapılan paylaşımlar hakkında çokça şikayet alıyoruz. Bizlerde DESOB olarak sorunun çözümü adına sigortasız, yetki belgesiz ya da paylaşılan gayrimenkulün sahibi yada 1.e 2. derece akrabası değilse paylaşım yapan kişi hakkında denetim yapıyoruz. Burada En büyük sorumlulardan birisi ise grup ve sayfa yöneticileridir. Sosyal medya platformları grup ve sayfa yöneticilerine paylaşıma onay verip vermemesi konusunda yetki vermektedir. Bazı grupların sayfa isminde 'gayrimenkul alım satım' grubu olarak geçmektedir. Ticari bir faaliyeti yok ise, yetki belgesi yok ise bu ismi dahi kullanması sakıncalıdır.

"Gelen şikayetler anında değerlendiriliyor"

Vatandaşları kayıt dışı paylaşımlara karşı uyaran Genel Sekreter Gönç, "Bu grup ve sayfalarda paylaşım yapan kişi, tapu sahibi ya da 1. ve 2. derece akrabası kuralına uymuyorsa, emlakçı ise Ticaret İl Müdürlüğü'nden alınan yetki belgesi sahibi değilse, yetki belgesine sahip emlak ofisinde, seviye 4 ya da 5 belgeli, sigortalı ve Ticaret Bakanlığı'nın TTBS sistemine kayıtlı bir çalışan değilse, paylaşım yapamaz. Yönetmeliğe uymayan paylaşımlarda ise hem paylaşım yapan kişinin hem de grup sahibinin sorumlu olduğunu belirtmek isterim. Tabi grup sahibi kişilerin bu paylaşımları tek tek takip etmesi ve kurallara yönetmeliklere uymayan kişilerin paylaşım yapmasını önlemesi gerekmektedir. Kayıtlı, kurallara uyan esnaflarımızın haklarını korumak, kayıt dışı ve haksız kazanç elde edenler hakkında denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir. Gelen şikayetleri de en hızlı şekilde inceleyip gerekli işlemler yapılmaktadır. Bu anlamda sosyal medya hesaplarında grup ve sayfa yöneticisi olan gerek esnaflarımız gerekse vatandaşlarımız kayıt dışı yapılan paylaşımlara dikkat etmeleri ve yapılan denetimler sonrası ise cezai işlemi ile karşı karşıya kalmamaları konusunda dikkatli olmalarını öneririz. Detaylı bilgi almak isteyenlerin 05551427176 DESOB hattımızı aramalarını istiyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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