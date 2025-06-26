Emre Yetişkin: "Türkiye, Regülasyonlarla Kriptoda Güvenli Merkezlerden Biri Oluyor" - Son Dakika
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Ekonomi

Emre Yetişkin: "Türkiye, Regülasyonlarla Kriptoda Güvenli Merkezlerden Biri Oluyor"

Emre Yetişkin: "Türkiye, Regülasyonlarla Kriptoda Güvenli Merkezlerden Biri Oluyor"
26.06.2025 20:36
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İstanbul Blockchain Haftası'na katılan WhiteBIT Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yetişkin, Türkiye'nin regülasyonlarla kripto sektöründe güvenilir ülkeler arasına girdiğini söyledi. Yetişkin, yeni düzenlemeler sayesinde dolar ve euro transferlerinin başladığını, işbirliklerinin daha güvenli ve kullanıcı dostu ürünler sunduğunu vurguladı.

İstanbul Blockchain Haftası (IBW), Web3 teknolojilerinin ve kripto para birimlerinin insan yaşamındaki yerini tartışmaya açan, İstanbul'un kalbinde gerçekleşen prestijli bir etkinlik olarak dikkat çekiyor. Kıtaları ve kültürleri birleştiren bu dijital buluşma, sektörün önde gelen isimlerini her yıl aynı çatı altında topluyor.

IBW, kuruculardan büyük şirket yöneticilerine, regülasyon temsilcilerinden yeni girişimcilere kadar birçok farklı paydaşı ağırlıyor. Türkiye'nin Avrupa'nın en hızlı büyüyen Web3 pazarlarından biri haline gelmesinde devlet destekli bu tür etkinliklerin büyük katkısı bulunuyor. Etkinlik, sadece fikir paylaşımı değil, aynı zamanda yeni işbirliklerine kapı aralayan bir dijital vizyon platformu olarak öne çıkıyor.

Emre Yetişkin: 'Türkiye, Regülasyonlarla Kriptoda Güvenli Merkezlerden Biri Oluyor'

EMRE YETİŞKİN: "TÜRKİYE REGÜLE ÜLKELER ARASINDA YERİNİ ALIYOR"

Etkinlik kapsamında Haberler.com'a konuşan WhiteBIT Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yetişkin, Türkiye'nin kripto sektörü açısından artık regüle ülkeler ligine girdiğini söyledi. "Regülasyonlar yatırımcı güvenini artıracak, kurumsal yapılarla daha sağlam işbirlikleri kurulacak," diyen Yetişkin, bu gelişmelerin Türkiye'yi kripto yatırımında daha cazip bir merkez haline getirdiğini vurguladı.

WhiteBIT'in Avrupa merkezli bir platform olduğunu hatırlatan Yetişkin, Avrupa'daki farklı ülkelerdeki sponsorluk ve işbirliklerinin Türkiye'de de benzer şekilde sürdürüldüğünü belirtti. Özellikle Trabzonspor ile yapılan işbirliği ve Juventus ile WhiteBIT sponsorluğunu, şirketin Türkiye pazarına verdiği önemin sembolü olarak değerlendirildi.

"YENİ REGÜLASYONLAR, GÜVENLİ VE ETKİLİ ÜRÜNLERİN ÖNÜNÜ AÇIYOR"

Emre Yetişkin, son yayınlanan tebliğlerle artık yalnızca Türk Lirası değil, dolar ve euro transferlerinin de yapılabildiğini belirtti. Bu gelişmenin, banka ve platform işbirlikleri sayesinde mümkün olduğunu vurgulayan Yetişkin, "Bizim Avrupa ayağımız sayesinde likidite sıkıntısı yaşamıyoruz. Dolar ve euro transferi sağlayarak kullanıcıya daha az işlemle daha fazla fayda sunuyoruz," dedi.

Yetişkin, kripto likiditesiyle itibari para birimlerinin birleşmesinin kullanıcı deneyimini güçlendirdiğini, bunun da regülasyonla daha güvenli bir hizmet altyapısı sunduğunu ifade etti. "İşbirlikleri yeni ürünler getiriyor, bu ürünler de kullanıcıya daha kaliteli ve güvenli hizmet sağlıyor" diyerek, regülasyonların sektöre olumlu etkilerini yineledi.

Blockchain, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emre Yetişkin: 'Türkiye, Regülasyonlarla Kriptoda Güvenli Merkezlerden Biri Oluyor' - Son Dakika

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