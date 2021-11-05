En modern süt toplama ağı Denizli'ye kuruluyor

Denizli her konuda gerçekleştirdiği başarıyı tarım alanında da gösteriyor. Çiftçilerin yıllık ortalama 500 bin ton ürettiği sütlerin en güzel koşullarda korunması amacıyla tesislerin standartların üzerine çıkarılması hedefleniyor.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Denizli İl Koordinatörlüğü, 10. Çağrı Döneminde, yatırım tutarı 35 Milyon TL'yi bulan 17 adet Süt İşleme Tesisi ve Süt Toplama Merkezi ile sözleşme imzaladı. Bu işletmeler yatırıma başladı ve yaklaşık 15 Milyon TL hibe ödemesi için çalışmalar devam ediyor. Denizli'de yıllık 500 bin ton süt üretimi yapılıyor. Süt üretim miktarı bakımından ülke genelinde 11. sırada, Ege Bölgesinde ise ilk 5'te yer alıyor. Bu yüksek miktardaki sütün kaliteli bir nakliye, depolama ve işleme süreçlerine ihtiyacı var. TKDK da verdiği destekler ile süt toplama ve süt işleme tesislerini standartların üstüne çıkarmayı hedefliyor.

2021 yılında 148 milyon TL sözleşmeye bağlandı

Kurumun çalışmaları hakkında bilgi veren İl Koordinatörü Şakir Çınar; "Kurum olarak desteklediğimiz kırsal kalkınma yatırımları ilimizde hızla devam etmektedir. Bugüne kadar toplamda 648 projeye imza atıldı. Bunların büyük bir kısmı faaliyete geçti, bir kısmının da yatırımları devam etmektedir. Denizlimize bu yıl İl koordinatörlüğü olarak toplam yatırım maliyeti 148 milyon TL olan 85 Proje kazandırmıştık. Ekim ayında yaklaşık 36 milyon liralık yatırım bütçeli 13 proje imza altına alındı ve hamdolsun yatırımlar hızlıca başladı. Bu ayda yaptığımız sözleşmelerle beraber 148 milyon lira sözleşmeye bağlanan yatırımımız var. Ülkemizin pandemi kaynaklı yaşadığı sıkıntılar hepimizin malumu. Maliyetlerdeki artış dikkate alındığında yatırımcılarımız bazı zorluklar yaşamaktaydı. Bu sorunların aşılması amacıyla, TKDK 10. Çağrıda imzalanan sözleşmelere yüzde 10 hibe artışı sağladı. Yapılan artışla maliyet yükü yatırımcılarımızın üzerine yük olmaktan çıktı" dedi. - DENİZLİ