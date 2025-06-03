Enerji Hedefleri Gerçekleşti

Kesintisiz ve sürdürülebilir enerji hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) ve Başkent EDAŞ, yılın ilk 3 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde başarılı çalışmalara imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toroslar EDAŞ, Mersin'de hizmet verdiği 12 bin 585 trafo ve 44 bin 237 kilometrelik enerji hattında sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlamak için bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarına devam ederken, dijital dönüşüm çalışmaları ve karbon ayak izini azaltmak için attığı adımlarını da sürdürdü.

Daha aydınlık bir kent hedefi doğrultusunda, Akdeniz, Mezitli, Yenişehir, Toroslar, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Silifke, Tarsus, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar ve Mut ilçelerinde toplam 4 bin 363 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Toroslar EDAŞ ekipleri, bölgede 236 pano, 146 trafo ve 126 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 644 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

Mersin'de 1 milyondan fazla müşteriye daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunmak amacıyla, 207 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 1527 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamlayan Toroslar EDAŞ ekipleri, 167 yeni elektrik panosu ve 64 trafo merkezi kurarak kentin altyapısını güçlendirdi.

Bunun yanı sıra, Toroslar EDAŞ ekipleri Hatay'da da hizmet verdiği 10 bin 831 trafo ve 30 bin 764 kilometrelik enerji hattında yenileme ve yatırım çalışmalarına devam etti.

Bu kapsamda Antakya, Altınözü, Arsuz, Belen, Defne, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı ilçelerinde toplamda 9 bin 656 aydınlatma armatürünün bakımı tamamlanırken, 172 trafo ve 112 dağıtım merkezinin bakımı gerçekleştirildi. Aynı dönemde 999 kilometrelik hattın bakımı yapıldı.

Ayrıca 101 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 2 bin 242 yeni aydınlatma armatürünün montajı tamamlanırken, 76 yeni elektrik panosu ve 55 trafo merkezi kurularak kentin altyapısı güçlendirildi.

Başkent EDAŞ, Kastamonu ve Zonguldak'ta çalışmalarını sürdürdü

Aynı zamanda Başkent EDAŞ da Kastamonu ve Zonguldak'ta hizmet verdiği bölgelerde sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi için çalışmalarını sürdürdü.

Kastamonu'da hizmet verdiği 4 bin 935 trafo ve 22 bin 41 kilometrelik enerji hattında yenileme ve yatırım çalışmalarına devam eden Başkent EDAŞ ekipleri, mevsimsel ve coğrafi şartların olumsuz etkilerini en aza indirmek için Merkez, Devrekani, Seydiler, Ağlı, Araç, İhsangazi, Çatalzeytin, Bozkurt, İnebolu, Abana, Doğanyurt, Taşköprü, Hanönü, Tosya, Cide, Şenpazar, Azdavay, Pınarbaşı, Daday ve Küre ilçelerinde toplam 5 bin 290 aydınlatma armatürünün bakımını tamamladı.

Ayrıca ekipler, daha aydınlık bir Kastamonu için 23 pano, 75 trafo ve 2 dağıtım merkezinin bakımı ile 1122 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı.

Kastamonu'da kesintisiz ve kaliteli enerji sunmak amacıyla, 20 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 270 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamlayan Başkent EDAŞ ekipleri, 8 yeni elektrik panosu ve 3 trafo merkezi kurarak altyapısını güçlendirdi.

Ayrıca şirket, Zonguldak'ta hizmet verdiği 3 bin 363 trafo ve 16 bin 771 kilometrelik enerji hattında yenileme ve yatırım çalışmalarına devam etti.

Zonguldak'ın Merkez, Kozlu, Kilimli, Devrek, Alaplı, Gökçebey, Çaycuma ve Ereğli ilçelerinde toplam 1982 aydınlatma armatürünün, 1 pano, 9 trafo ve 1 dağıtım merkezinin bakımı yapılırken, 86 kilometrelik hattın bakımı gerçekleştirildi. Bununla birlikte ekipler, 38 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 506 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamlarken, 31 yeni elektrik panosu ve 5 trafo merkezi kurarak kentin altyapısını güçlendirdi.

Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile Toroslar EDAŞ ve Başkent EDAŞ, yılının ilk üç ayında koyduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi.