Fransa yeni nesil nükleer reaktörlerin inşasına 2027'den önce başlayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa yeni nesil nükleer reaktörlerin inşasına 2027'den önce başlayacak

27.09.2022 16:24
Fransa yeni nesil nükleer reaktörlerin inşasına 2027'den önce başlayacak

Enerji sıkıntısı yaşayan Fransa'da yeni nesil nükleer reaktörlerin inşasına 2027'den önce başlanacağı açıklandı.

Enerji sıkıntısı yaşayan Fransa'da yeni nesil nükleer reaktörlerin inşasına 2027'den önce başlanacağı açıklandı.

Fransız kanalı BFMTV'nin haberine göre, hükümet, 51,7 milyar avro maliyetindeki 6 yeni nesil EPR2 nükleer reaktörün temellerini Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'nun son 5 yıllık döneminin bitiminden önce atacak.

Enerji sıkıntısını gidermek için bir yandan güneş ve açık deniz rüzgar santralleri inşa eden Fransa, Macron'un iklim yasası kapsamında vadettiği 8 yeni nesil nükleer santral inşa ederek yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırmak istiyor.

Ekolojik Dönüşüm Bakanı Agnes Pannier-Runacher, Europe 1 radyosuna yaptığı açıklamada, yeni nesil reaktörlerin mevcut nükleer reaktörlerin olduğu sahalarda kurulacağını belirtti.

Pannier-Runacher bu adımın zaman kazanmak adına alınan bir önlem olduğunu ifade etti.

Le Figaro gazetesi yeni nesil reaktörlerin 2035 öncesinde faaliyete geçebileceğini aktardı.

YORUMLAR
500
Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminde elenen sağcı adaya yolsuzluk soruşturması Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminde elenen sağcı adaya yolsuzluk soruşturması Fransa'da ehliyeti çalınan engelli kişiye 15 trafik cezası gönderildi Fransa'da ehliyeti çalınan engelli kişiye 15 trafik cezası gönderildi
Kaynak: AA

Emmanuel Macron, Fransa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fransa yeni nesil nükleer reaktörlerin inşasına 2027'den önce başlayacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:29 Fatih Terim'den Galatasaray değerlendirmesi: Biraz sabır gerek
22:11 Suudi Arabistan kabinesi değişti! Prens Selman Başbakan oldu
22:14 Boşanacakları öne sürülmüştü! Ebru Şallı ve Uğur Akkuş el ele ortaya çıktı
22:13 İYİ Parti lideri Akşener'den Cumhurbaşkanı adaylığı için dikkat çeken sözler: Yavaş ve İmamoğlu'na itirazımız yok
21:33 Selahattin Demirtaş kendisine 'katil' diyen Bakan Süleyman Soylu'ya cevap verdi
21:08 Belçikalı voleybolcuların Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası'nda yaptığı hata hakemi bile şaşırttı
20:55 İşte rahmetli iş adamı Sakıp Sabancı'nın 'yüreğimdeki ateş' dediği engelli oğlunun son hali...
20:46 Cesedi derin dondurucudan çıkmıştı! 3 yaşındaki Nazlı'nın ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı
20:40 Fenerbahçe'de ayrılık! Filip Novak yeni takımına imza atıyor
20:39 CHP'li Avcılar Belediye'sinde anlaşma sağlanamadı! İşçiler grev kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 22:50:18. #1.11#
SON DAKİKA: Fransa yeni nesil nükleer reaktörlerin inşasına 2027'den önce başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement