Enerjide acele kamulaştırma kararları - Son Dakika
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Enerjide acele kamulaştırma kararları

08.07.2022 09:12
Enerjide acele kamulaştırma kararları

Ankara'nın bazı ilçelerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ankara'nın bazı ilçelerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait "154 kV Kızılcahamam-Kazan Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında bazı taşınmazların direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ayrıca, yine TEİAŞ Genel Müdürlüğüne ait "154 kV Nallıhan Trafo Merkezi Projesi" kapsamında bazı taşınmazların da söz konusu genel müdürlük tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

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Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Kızılcahamam, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerjide acele kamulaştırma kararları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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