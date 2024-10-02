Enerjisa'nın Net Sıfır Hedefleri

Ekonomi

Kamuoyuna açıkladığı net sıfır hedefleri doğrultusunda karbonsuzlaşma yolculuğuna emin adımlarla ilerleyen Enerjisa Enerji, 2023 Sürdürülebilirlik Raporu'nu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarını geçen yıl temmuzda kamuoyuyla paylaştığı "Daha İyi Bir Gelecek" platformu ile taçlandıran Enerjisa Enerji, gündeminin insan ve sürdürülebilirlik odağında olduğunun tekrar altının çizildiği 2023 Sürdürülebilirlik Raporu ile Türkiye'nin enerji dönüşümünde başarı hikayesi yaratmak istediğini bir kez daha vurguladı.

Enerjisa Enerji'nin söz konusu raporunda enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji dönüşümü gibi sektörel konuların yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliği ve fırsat eşitliği gibi toplumsal konulara da detaylıca değinildi.

Şirket, düşük karbon emisyonu yaratmak için daha önce Net Sıfır Taahhüdünde bulunmuştu. Kapsam 1 ve 2'deki hedeflerine ulaşmada doğru yolda olduğunu ve hedefleri doğrultusunda ilerlediğini gösteren raporda, Kapsam 3 için de bir hedef verildi.

İklim stratejisinin bir parçası olarak, 2030'a kadar Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını yüzde 30 azaltma taahhüdünü sürdüren şirket, Kapsam 3 emisyonlarıyla ilgili satılan elektrik emisyon yoğunluğunu 2021'e kıyasla yine 2030'a kadar yüzde 40 azaltacağını yayınlanan yeni raporunda duyurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi Murat Pınar, şirketin daha iyi bir gelecek için sorumluluklarının bilincinde olduğunun altını çizerek, "Herkes için daha iyi bir gelecek vizyonumuzun arkasındaki itici güç olan sürdürülebilirlik odaklı çabalarımızı ve faaliyetlerimizi yoğunlaştırırken, zorlu koşullara rağmen 2023'te başarılı operasyonel ve finansal sonuçlar elde ettiğimizi duyurmaktan çok gururluyum." ifadesini kullandı.

Pınar, şirketin daha temiz, akıllı ve sürdürülebilir bir yaşam tarzı sağlayan elektrik şebekesi operasyonları, hizmetleri ve ürünleri aracılığıyla kendini karbonsuzlaşmanın itici gücü olarak konumlandırdığını belirterek, "Sorumlu yatırım vizyonumuz doğrultusunda, yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonunu desteklemek için 2023'te şebeke yatırımlarımızı 2022'ye kıyasla yüzde 200'ün üzerinde artırarak, enerji alt yapımızı önemli ölçüde güçlendirdik. Bu yatırımlar sadece şebeke kalitemizi artırarak kesintisiz enerji arzına ve başarılı bir enerji dönüşümüne katkıda bulunmakla kalmıyor, aynı zamanda hem topluma hem de çevreye karşı sorumluluğumuzu bir kez daha pekiştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, kurumsal müşteriler için güneş enerjisi santrallerinin yanında, aydınlatma dönüşüm projeleri ve proses verimlilik uygulamaları da dahil olmak üzere 50'ye yakın enerji verimliliği projesi ile Türkiye'nin sürdürülebilir geleceğine yönelik enerji dönüşümüne liderlik etmeye devam ettiklerine işaret eden Pınar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eşarj ile geleceğin sürdürülebilir ulaşım alt yapısını geliştirme vizyonumuz doğrultusunda 2023 hedeflerimizi gerçekleştirdik, ulaştığımız 1,300 istasyon ile ağımızı büyütmeye devam ediyoruz. Kurumsal vatandaşlık anlayışımızla sürdürülebilir ve etki yaratan sosyal sorumluluk ve toplumsal yatırım projelerini hayata geçirmeye devam ediyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 17.'si olan 'Amaçlar için Ortaklıklar'ın önemine ve gücüne inanarak alanında uzman, ortak amaç ve vizyona sahip yerel, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birlikleri gerçekleştirerek projelerimizin etki alanını büyütüyoruz."

Enerjisa Enerji Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşcıoğlu da şirket için paylaşılan Çevresel Sosyal Yönetişim (ÇYS) hedeflerinin, Enerjisa Enerji'nin cesur ve ileri görüşlü sürdürülebilirlik gündeminin altını çizdiğini ve şirketin performans yönetim sistemine başarılı bir şekilde entegre edildiğini belirterek, "İklim stratejimizin bir parçası olarak verdiğimiz taahhütlerin arkasında durmakla kalmıyor, Karbon Saydamlık Projesi (CDP) gibi uluslararası kurumlar tarafından aldığımız A seviyesinde dereceler ile de çalışmalarımızın sonuç aldığını görmekten gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Taşcıoğlu, şirketin sürdürülebilirliği her boyutuyla ele alabilmek için Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin imzacısı olarak stratejilerinde çevreyi koruma, işçi hakları, insan hakları ve yolsuzlukla mücadele konularındaki evrensel ilkelere bağlılığını hayata geçirilen uygulamalarla topluma gösterdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Toplum için yarattığımız etkinin farkında olarak hem iş süreçlerimizde hem de hizmetlerimizde çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık bakış açımızı odağımızda tutuyoruz. 2023'te 'Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne Türkiye'den dahil olan 12 şirketten biri olduk. 2019'dan beri WEPs-Kadının Güçlendirilmesi Prensiplerinin imzacısı bir şirket olarak 2023'te BM Kadın Birimi (UN Women) tarafından yürütülen 'Sözden Eyleme WEPs' projesine katılan 10 şirket arasında yer aldık. Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık platformumuz olan 'Sensiz Olmaz' kapsamında yürüttüğümüz çalışmalarımızla iş yerindeki herkes için fırsat eşitliğini hedefliyoruz. Geride hiç kimseyi bırakmayan ve sürdürülebilirliği çevresel, sosyal, ekonomik her boyutuyla ele alan bakış açımız ile çalışmaya ve bir dönüşümü başarmaya devam edeceğiz."