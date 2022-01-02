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Enflasyona karşı yeni adımlar eliyor - Son Dakika

Enflasyona karşı yeni adımlar eliyor

02.01.2022 15:20

Japon medyasına konuşan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, hükümetin enflasyona karşı yeni finansal araçları devreye sokma hazırlığında olduğunu dile getirdi. Nikkei Asia gazetesi, Aşan'ın doğrudan ifade vermeden tahvil ihracını işaret ettiğini ileri sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan Japon gazetesi Nikkei Asia'ya verdiği demeçte hükümetin enflasyona karşı garanti verecek ve ülkeyi cari fazla verme yoluna sokacak Türk Lirası bazlı bir dizi yeni finansal araç hazırlığında olduğunu belirtti.

TAHVİL İHRACINI İŞARET ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Nikkei, "Hazine ve Maliye Bakanlığı enflasyona endeksli enstrümanlar üzerinde çalışıyor. Bunun, kur korumalı lira mevduat ürünü ile rekabet eden yeni bir banka mevduat ürünü olacağını düşünmüyorum" diye konuşan Aşan'ın doğrudan ifade vermeden tahvil ihracını işaret ettiğini öne sürdü.

YASTIK ALTI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Haberde ayrıca Asan'ın yastık altında olduğu değerlendirilen 5 bin ton altın ve altın takının fiziki altına dönüştürülebilir altın sertifikaları yolu ile finansal sisteme getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini vurguladığı da belirtildi.

KUR KORULU MEVDUATA YOĞUN İLGİ

Kur korumalı mevduata yatırımcıların gösterdiği ilgiden memnun olduklarını aktaran Asan, "Kişisel olarak bu yeni mevduat enstrümanları ile dövize endeksli lira hesaplarına bir ayda 150 milyar lira toplanmasını, aynı dönemde ek 5 milyar dolarında standart döviz hesaplarından liraya döndürülmesini bekliyorum" dedi.

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Göksel Aşan, Tragger, Finans, Japon, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enflasyona karşı yeni adımlar eliyor - Son Dakika Ekonomi


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