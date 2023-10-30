Engin ve Dilan Polat çifti soruşturması sonrası güzellik merkezleri denetime alındı

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı iddiasıyla gündeme gelen Engin ve Dilan Polat çifti hakkında başlatılan soruşturmanın ardından Türkiye genelindeki güzellik merkezleri sıkı denetime alındı. İşletmeciler, sık sık denetime girdiklerini ve ani baskınların yapıldığını belirtti.

"GÜZELLİK MERKEZLERİ ZAN ALTINDA KALDI, SIK SIK BASKINLAR YAPILIYOR"

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında en son çifte ait 22 milyon 372 bin TL'ye el konuldu. Polat çiftinin güzellik merkezi ve kozmetik firması sahibi olmaları dikkatleri Türkiye genelindeki diğer işletmelere çevrilmesine neden oldu. Güzellik merkezi işletmecisi Şebnem Demir, Polat çifti olayının ardından güzellik merkezlerinin sıkı denetime alındığını belirterek, "Biz 15 yılıdır bu alanda faaliyet gösteriyoruz. Akademik kadromuzla eğitimler veriyoruz. Doktorlara bile eğitim veriyoruz. Son dönemde Dilan Polat'a ait güzellik merkezlerinin adının karıştığı olaylar sonrasında diğer güzellik merkezleri de zan altında kaldı. Güzellik merkezleri sık sık denetim baskınlarına uğruyor ve bu da girişimciyi tedirgin ediyor" dedi.

NE OLDU?

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen ve hakkındaki iddiaların ardından MASAK tarafından yapılan inceleme sonrasında Dilan Polat ve Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konulmuştu. Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde vergi müfettişlerinin talebi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Polat çiftine ait 15 şirkette arama yapılması yönünde karar çıkarıldı.

ŞİRKETLERE BASKIN YAPILDI, TELEFONLARA EL KONULDU

Söz konusu kararın resmi belgede sahtecilik, suç islemek amacıyla örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama ve vergi usul kanununu uygulamama suçlarından alındığı ortaya çıktı. Öte yandan arama kararının Polat çiftinin dijital materyallerini de kapsadığı dolayısıyla çiftin telefonlarına da el konuldu. İş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda belge ve elektronik cihaza el konuldu. El konulan malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı ekipleri tarafından araçlara yüklenerek götürüldü.

ÖZÜR DİLEDİLER

Günler sonra sessizliğini bozan çift, Instagram hesabından yaptıkları açıklamada "Ticaretimizi sürdürürken toplum önünde çeşitli insani ve dünyevi nedenlerden kaynaklı bir takım etik ve edebe ilişkin aşırılıklarımız, şımarıklıklarımız, gösterişlerimiz olmuştur" diyerek özür diledi.