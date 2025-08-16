EPDK'dan 3 Şirkete 24 Milyon Ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikli araçların şarj hizmetleri piyasasında yükümlülüklerini yerine getirmeyen üç şirkete toplam 24 milyon 684 bin 738 lira idari para cezası verildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından elektrikli araç kullanıcılarının doğru ve güncel fiyat bilgisine erişebilmesi ve şarj hizmetleri piyasasının rekabetçi bir yapıda tüketicilere en kaliteli hizmeti sunması amacıyla denetimler yapıldığına dair açıklama yayımlandı. Açıklamada, EPDK tarafından yapılan son denetimlerde, üç şirketin tüketicilere doğru ve güncel fiyat bilgisi sunma yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit ettiği belirtildi.

"24 milyon 684 bin 738 lira idari para cezası verildi"

Elektrikli araç kullanıcılarının doğru ve güncel fiyat bilgisine erişebilmesi için işletmecilerin hem kendi internet sitelerinde hem de EPDK'ya bildirdikleri fiyatları doğru şekilde yayımlamaları gerektiği anımsatılan açıklamada, yapılan denetimlerde 3 şirketin bu yükümlülüğü yerine getirmediğinin tespit edildiği ve EPDK tarafından yapılan uyarıya rağmen yükümlülüğünü yerine getirmeyen şirketlere ceza uygulandığı açıklandı. Buna göre, yapılan soruşturma neticesinde üç şarj ağı işletmecisi hakkında toplam 24 milyon 684 bin 738 lira idari para cezası verildiği bilgisi paylaşıldı.

"Tüketicilerimizi korumak ve rekabeti sağlamak önceliğimiz"

Açıklamada, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın değerlendirmelerine de yer verildi. Yılmaz EPDK'nın şarj hizmetleri piyasasında rekabetçi, şeffaf ve güvenilir bir yapının korunması için gözetim ve denetim faaliyetlerine kesintisiz devam ettiğini vurgulayarak, "Hızla gelişen elektrikli araç sektörümüze layık bir şarj hizmetleri piyasası için titizlikle çalışıyoruz. Tüketicilerimizi korumak ve rekabeti sağlamak önceliğimiz. Sorumluluklarını yerine getirmeyen şirketlere göz açtırmayacağız. Kurallara uymayanlara yönelik yaptırımlarımız, tüketicilerimiz için olduğu kadar piyasadaki dürüst oyuncuların hakkını korumak içindir. Elektrikli araç ekosisteminin sağlıklı büyümesi için tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA