EPDK kararları - Son Dakika
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EPDK kararları

01.07.2022 09:51
EPDK kararları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), üçüncü tarife uygulama dönemi olan 2022-2026 yılları için doğal gaz dağıtım şirketlerinin uygulayacakları sistem kullanım bedellerinin hesaplanmasındaki getiri oranlarını belirledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), üçüncü tarife uygulama dönemi olan 2022-2026 yılları için doğal gaz dağıtım şirketlerinin uygulayacakları sistem kullanım bedellerinin hesaplanmasındaki getiri oranlarını belirledi.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, doğal gaz dağıtım şirketlerinin uygulayacakları sistem kullanım bedellerinin hesaplanmasında üçüncü tarife uygulama dönemi olan 2022-2026 yılları için reel makul getiri oranı vergi öncesi yüzde 13,25, düzeltilmiş makul getiri oranı vergi öncesi yüzde 12,427 olarak kararlaştırıldı.

Ayrıca, Elektrik Üretim AŞ tarafından uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satışında, dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda kilovatsaat fiyatı 31,8592 kuruş oldu.

Dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda ise bu tutar kilovatsaat başına 256 kuruş olarak uygulanacak.

Öte yandan, EPDK'nin 1 Temmuz elektrik tarife tablolarına ilişkin kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 1 Temmuz'dan itibaren uygulanacak elektrik tarifelerinde değişikliğe gidilmedi.

YORUMLAR
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EPDK'dan açıklama: Temmuz ayında elektrik fiyatlarına zam yapılmadı EPDK'dan açıklama: Temmuz ayında elektrik fiyatlarına zam yapılmadı Elektrikte gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında azami fiyat yükseltildi Elektrikte gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında azami fiyat yükseltildi
Kaynak: AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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