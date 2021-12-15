Erdoğan sert tepki göstermişti! Antalya'da stoklanan otomobiller işte böyle görüntülendi

Türkiye'de hem gıdada da hem de diğer ürünlerdeki fiyat artışı, vatandaşı ciddi anlamda zora soktu. Koronavirüs salgınının başından bu yana ciddi bir yükselmeye giren ikinci el araç fiyatlarında stokçuluğun da etkisi olduğu belirtiliyordu. Tam da bu iddiaların gündemde olduğu sırada Antalya'dan çarpıcı görüntüler geldi.

ARAÇLARI HASTANENİN KARŞISINDA BEKLETİYORLAR

Lider Gazete'nin haberine göre Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Kepez Devlet Hastanesi'nin karşısındaki bir otoparkta vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüler büyük etki yarattı. Kaydedilen görüntülere sıfır kilometre onlarca aracın otoparkta park halinde bekletildikleri görüldü.

BUGÜN DÜĞMEYE BASILDI

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bugün uzun süredir gerçekleştirdikleri istihbari çalışmaların sonucunda otomobil stokçularına karşı düğmeye bastı. Karabük merkezli 50 ilde "bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri" gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.