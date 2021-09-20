Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 44 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

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