Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 65,47 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|60,00
|70,00
|65,47
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|53,00
|53,00
|53,00
|HTS
|Kaşar peynir
|Kg
|40,73
|40,73
|40,73
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|19,99
|19,99
|19,99
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|1,75
|2,10
|1,88
|HTS
|Patates
|Kg
|1,35
|2,00
|1,87
|HTS
Kaynak: AA
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