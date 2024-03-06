Eskişehir\'de Ekmeklik Buğday Çalıştayı Gerçekleştirildi

Ekonomi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde gerçekleştirilen Eskişehir'de Ekmeklik Buğday Çalıştayı'na ekmeklik buğdayın üretimi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Sektör Paydaşları Sürekli Network Grubu tarafından organize edilen Eskişehir'de Ekmeklik Buğday Çalıştayı'nda BEBKA (Bursa Eskişehir Bursa Kalkınma Ajansı) tarafından finanse edilen 2022 yılı Kırsal Kalkınma Mali Programı çerçevesinde TR-41-22-KKK-001 referans numarasıyla desteklenen TR-41 bölgesinde buğdayın teknolojik kalitesinin iyileştirilmesi ve buğday kalite haritalarının oluşturulması projesinin sonuçları paylaşılarak Eskişehir'de ekmeklik buğdayın durumu değerlendirildi. Prof. Dr. Fatma Handan Giray'ın moderatörlüğünde gerçekleşen çalıştayın açılış konuşmasını ESOGÜ Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. İlyas Atalar yaptı.

"Pandemi ve Ukrayna Savaşı'nın ardından hububatta özellikle buğdayın önemi fazlaca arttı"

Çalıştay, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş'ün Eskişehir tarımının mevcut durumu, ekmeklik buğday üretimi ve sektördeki güncel gelişmeler hakkında önemli bilgiler verdiği sunumuyla başladı. İl Müdürü Gümüş, yaptığı sunumda, "Pandemi ve Ukrayna Savaşı'nın ardından hububatta özellikle buğdayın önemi fazlaca arttı. Geçmişten bugüne buğday üreten ülkeler arasında önemli bir yere sahibiz. Biz dünyada un ihracatında 1'inci sıradayız. Bulgur piyasasının ise yüzde 60'ı bizde bulunuyor. Yine unlu mamuller üretiminde de sektörde 1'inci sıradayız. Buğday ithal etmemizin temelinde de bu var. Yani kendi ürettiğimiz buğdayın bir kısmını ve yurt dışından ithal ettiğimiz buğdayı işleyerek yurt dışına ihraç ediyoruz. Yurt dışına ihracat ile ilgili belirtmek istediğim bir husus da şu, yurt dışına buğday ürünleri ihracatında bulunmak isteyenlerin işledikleri ürünlerin yüzde 50'sini yerli buğdaydan tedarik etmek zorunluluğu var. Buğday üretimi küresel ısınma ve yaşanan kuraklıktan etkileniyor. Biz ilimizde atıl tarım arazilerimiz için bir proje yaparak bu arazilerimizi hububat üretimine dahil ettik. Eskişehir'de özellikle kuru tarım gerçekleştiriliyor. 2023 yılında hem yağan yağmurların etkisi hem de hububat fiyatlarının cazip oluşu üreticilerimizi hububata yönlendirdi. Ekiliş alanımız 1 milyon 783 bin dekara ulaştı. Verimlilikte yağışların vesilesiyle dekardan 460 kilo ortalamayla tüm yılların üretim rekorunu kırdık. Bizler Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak hububat üreticimize destek olmak için Bakanlığımızla proje yaptık. Çitçilerimize ekmeklik buğday üretimi için ayni tohum yardımı yaptık. Atıl arazilerimizin kullanımının etkinleştirilmesi için projemizi hayat geçirdik. Proje çerçevesinde seçtiğimiz buğday çeşitlerinin pas hastalığına karşı dayanıklı ve yüksek verimli olmasına dikkat ettik. Yine iklimsel değişikliklerin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla 2020 yılında hazırladığımız Tarım ve Orman Bakanlığımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz ile birlikte yürüttüğümüz Birleşmiş Milletler projesiyle topraklarımızın su tutma kapasitesini artırmayı hedefliyoruz. Çalıştayın Eskişehir tarımı için faydalı geçmesini diliyorum" dedi.

Çalıştayın diğer konuşmacıları, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Arzu Akın, 'Ekmeklik Buğdayda Kalite Değerlendirmesi', Eskişehir TMO Baş Müdür Yardımcısı Ziraat Yüksek Mühendisi Serkan Karakuş, 'Ekmeklik Buğday Alım Kriterleri ve TMO Alım Baremi', NBC Tarım LTD. ŞTİ.'den Dr. Necmettin Bolat, 'Eskişehir için Ekmeklik Buğdayda Çeşit Seçimi ve Tohumculuğu', İmamoğlu Un San. Tic. A.Ş.'den Gamze İmamoğlu Kantekin, 'Buğday Unu Üretimi' ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Doç. Dr. Yaşar Karaduman, 'BEBKA TR-41 Bölgesinde Buğdayın Teknolojik Kalitesinin İyileştirilmesi ve Buğday Kalite Haritalarının Oluşturulması Projesi Sonuçları' konularında sunumlarını gerçekleştirdiler.

Katılımcılar, ekmeklik buğdayın kalitesi, alım kriterleri, çeşit seçimi, tohumculuk, un üretimi ve bölgesel projeler gibi birçok konuda bilgi sahibi oldu. Çalıştayın son bölümünde ise katılımcılar, görüş, dilek ve temennilerini paylaşma fırsatı buldu. Etkinlik, sektördeki paydaşların bir araya gelerek bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmalarına önemli bir katkı sağlarken, Eskişehir'deki ekmeklik buğday üretimi üzerine yapılan bu tür etkinliklerin sektöre ışık tutmaya devam etmesi bekleniyor. - ESKİŞEHİR