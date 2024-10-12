Esnaf Kredi Kartı Komisyonlarından Şikayetçi - Son Dakika
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Ekonomi

Esnaf Kredi Kartı Komisyonlarından Şikayetçi

Esnaf Kredi Kartı Komisyonlarından Şikayetçi

TESK Başkanı Palandöken, kredi kartı komisyon oranlarının yüksek olduğunu ve esnafın mağdur olduğunu söyledi.

12.10.2024 11:19
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TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye'de kredi kartı kullanma oranının yüzde 85 civarı olduğunu belirterek, "Esnafın kazanamadığı parayı arada komisyon olarak bankalar alıyor. Bankalar, Bankalar Birliği ve aynı zamanda yine kamu bankaları, öncülük yapmak suretiyle kredi kartlarındaki faiz oranını düşürmeleri lazım" dedi.

TESK Genel Başkanı Palandöken, yaptığı açıklamada kredi kartı ile alışverişin çok arttığını belirterek, "Kart kullanma oranı yüzde 85 civarı. Nakit para nerdeyse esnafın eline değmeden gidiyor. Ancak kredi kartı maliyetleri de çok yüksek. Esnafın kazanamadığı parayı arada komisyon olarak bankalar alıyor. Dolayısıyla 40-45 günde bu geri dönüşün sağlanması ile ilgili esnafın kazancı yüzde 3, bankanın kestiği komisyon yüzde 4'leri geçiyor. Bununla birlikte işletme ücreti, pos ücreti derken esnaf bazı ürünlerde neredeyse zarar ediyor. Bunlar belli mamuller. Bankalar, Bankalar Birliği ve aynı zamanda yine kamu bankaları, öncülük yapmak suretiyle kredi kartlarındaki faiz oranını düşürmeleri lazım. Açıklanan rakamlar yüzde 2, yüzde 2,5; ama kesilen rakamlar yüzde 4. İnsanların yüzde 85'i kredi kartı kullanıyor; ama esnafın cebine bir şey girmiyor. Bir taraftan da hayat pahalanıyor. Yılın ilk 6 ayında neredeyse yüzde 70'i kartını ödeyemez halde. Kalan da asgarisini ancak yatırabiliyor. Hem insanlar kredi kartlarından hem esnaf para kazanamamaktan şikayetçi. Kredi kartı tabii ki çağdaşlık, paranın dolaşmasındaki en büyük araç. Ama böyle para kazanılmadan hizmet edilmesi doğru değil. Bununla ilgili sorun ve taleplerimizi, Ticaret Bakanlığı'na ve Maliye Bakanlığı'mıza anlattık" dedi.

'ORTA YOLUN BULUNMASI GEREK'

Palandöken, "Kart komisyonlarının düşürülmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na yazı yazdık; ama herhangi bir geri dönüş alamadık. Esnafımız ciddi manada bir kayıp yaşıyor. Bununla birlikte piyasada kredi kartı ile yapılan alışverişlerdeki sıkıntı sürüyor. Kayıtlı ekonomi için önemli olan şey, bu sefer külfete döndü. Orta yol bulunup, vatandaşın mağduriyetinin önlenmesi gerek. Kredi kartı kullanımının artmasına rağmen kredi kartının tamamını yatıramayanlar için faizlerin yüksek olması insanları korkutuyor. Eskiden biliyorsunuz ki veresiye defterleri vardı. Ürünleri kullanacağınız tarihten itibaren bir dahaki parayı ödeyeceğiniz tarihte fiyatlar değişmediği gibi mağduriyet olmuyordu. Ancak bu kredi kartında aracı banka olduğu için hangi gün yatmadıysa, faizin yüksekliğini hesaba katarsanız; insanlar bunu ödemekte zorlanıyor" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu, Bendevi Palandöken, Türkiye, Ekonomi, Finans, Banka, Tesk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Esnaf Kredi Kartı Komisyonlarından Şikayetçi - Son Dakika

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