Esnafa 776 Milyar Lira Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Esnafa 776 Milyar Lira Destek

Esnafa 776 Milyar Lira Destek
10.03.2026 19:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Bolat, esnafa 23 yılda 776 milyar lira finansman desteği sağlandığını duyurdu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "23 yılımızda esnafımıza 776 milyar Türk lirası finansman destek paketlerini kullandırdık. Bunun karşılığı, bugün itibarıyla 17-18 milyar dolar yapıyor." dedi.

Bolat, Tokat'ta Yağıbasan Medresesi'nde düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, hükümetlerinin beşinci bölge yatırımı için her yeni yatırımda çalışan başına sigorta prim desteği sağladığını söyledi.

İşverenlere istihdamı koruma teşviki verildiğini belirten Bolat, "Bu teşviklerin Tokat ve benzeri birçok ilde yatırımları çekmekte oldukça cazip olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda ihracat teşvikleri veriyoruz. Tokat'a geçen yıl 9,7 milyon lira ihracat hibe desteği verdik. Bunun yanında Türk Eximbank ihracat kredisi ve sigortası olarak 12,5 milyon dolar Tokat'taki firmalara ihracat kredi desteği verdik." diye konuştu.

Tokat'ta esnafa yüzde 50 faiz indirimli 7,5 milyar lira esnaf kredisi sunduklarını anlatan Bolat, şöyle devam etti:

"Bu anlamda geçen yıl bu rakam 940 milyon liraydı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanımız Abdülkadir Akgül ile konuştum. Yarın sabahtan itibaren de esnafımıza dağıtılmak üzere 100 milyon lira esnaf kredisi gönderilecek. Finansman maliyeti, piyasa şartlarının yarısı oranındadır. 1 Ocak itibarıyla finansman maliyeti yüzde 20'ye düşürülmüştür. 6 ayda bir ödemeli 4 yıl süresi var. Esnafımızın bolca faydalandığı çok önemli bir destek mekanizması. 23 yılımızda esnafımıza 776 milyar Türk lirası finansman destek paketlerini kullandırdık. Bunun karşılığı, bugün itibarıyla 17-18 milyar dolar yapıyor. Bizden önce finansman sübvansiyonu yüzde 20 idi. Bizim dönemimizde yüzde 50'ye yükseltildi."

Tokat'ta yakın zamanda gümrük il müdürlüğü açmak istediklerini belirten Bolat, en kısa zamanda yer belirlemesi yapılarak gümrük müdürlüğünü ilan edeceklerini dile getirdi.

Dünyada durumun çok parlak olmadığına dikkati çeken Bolat, "Dünyanın önemli uluslararası kuruluşlarında büyük sarsıntılar yaşanıyor. Dünya ekonomisinde ciddi durgunluk var. Bir de üstüne her tarafta savaş rüzgarları esiyor. Kuzeyimizdeki savaş 4 yılı geçti. Bizi çok ciddi manada etkileyen bir savaştı. İsrail'in Gazze'deki soykırımı... İsrail'e ticaret sınırlaması ambargosu uyguluyoruz 2 Mayıs 2024'ten beri." diye konuştu.

Toplantıya Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile iş insanları katıldı.

Toplantı öncesinde Tokat Valiliğini, Belediye Başkanlığını, AK Parti ile MHP il başkanlıklarını ziyaret eden Bolat, daha sonra kentteki bir restoranda düzenlenen iftar programına katıldı.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanı, Yerel Haberler, Ömer Bolat, Güvenlik, Ekonomi, İhracat, Finans, Tokat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Esnafa 776 Milyar Lira Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının arabasını alan çocuk sürücü kenti birbirine kattı Babasının arabasını alan çocuk sürücü kenti birbirine kattı
Niğde’de apartmanda doğalgaz patlaması: Ortalık savaş alanına döndü Niğde'de apartmanda doğalgaz patlaması: Ortalık savaş alanına döndü
Netanyahu’nun önüne sunuldu İsrail’in asıl korktuğu şey İran değilmiş Netanyahu'nun önüne sunuldu! İsrail'in asıl korktuğu şey İran değilmiş
Hürmüz Boğazı’ndaki hareketlilik, takip sisteminde böyle görüntülendi Hürmüz Boğazı'ndaki hareketlilik, takip sisteminde böyle görüntülendi
Erdoğan ile Pezeşkiyan arasında telefon görüşmesi Erdoğan ile Pezeşkiyan arasında telefon görüşmesi
İran: Bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze fırlatılmayacak İran: Bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze fırlatılmayacak

20:04
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti
19:59
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
19:43
Devrim Muhafızları’ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi
Devrim Muhafızları'ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi
19:26
Elindeki oyuncak silahı, metrodaki insanlara doğrulttu
Elindeki oyuncak silahı, metrodaki insanlara doğrulttu
18:32
Pezeşkiyan’dan Trump’a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar
Pezeşkiyan'dan Trump'a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar
18:30
Avustralya, Körfez bölgesine uzun menzilli keşif uçağı gönderiyor
Avustralya, Körfez bölgesine uzun menzilli keşif uçağı gönderiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 20:31:55. #7.12#
SON DAKİKA: Esnafa 776 Milyar Lira Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.