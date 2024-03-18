Esnafın yüzü Ramazan'da güldü - Son Dakika
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Ekonomi

Esnafın yüzü Ramazan'da güldü

Adana'da 11 ayın sultanı Ramazan ayında kebap severler, iftarda kebapçılara akın ederken esnafın yüzü de Ramazan ayında gülüyor. Adana'da kebap ustaları, iftar saatlerinde pişirdikleri kebapları ve lezzetli meze ile salataları müşterilerine ulaştırıyor. Esnaf, Ramazan ayında hareketli günler geçirirken iftar saatlerinde lokantalar tıka basa doluyor. Adanalılar da iftarda kebapçılara giderek oruçlarını Adana Kebap ile açıyor. Kebapçılık yapan esnaf, işlerin iyi gittiğini ve memnun olduklarını belirtiyor. Adanalılar, kebap yemeyi gelenek haline getirmiş ve kebap ile iftarlarını açmayı tercih ediyor.

18.03.2024 00:18  Güncelleme: 00:23
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Esnafın yüzü Ramazan'da güldü

Adana'da 11 ayın sultanı Ramazan ayında kebap severler, iftarda kebapçılara akın ederken esnafın yüzü de Ramazan ayında gülüyor.

ADANA - Adana'da 11 ayın sultanı Ramazan ayında kebap severler, iftarda kebapçılara akın ederken esnafın yüzü de Ramazan ayında gülüyor.

Kebabın başkenti Adana'da günün ilk ışıklarından itibaren eti zırhtan geçiren ve şişlere takan kebap ustaları, iftar saatlerinde pişirdikleri kebapları ve hazırladıkları birbirinden lezzetli meze ile salataları müşterilerine ulaştırıyor.

Ramazan ayı nedeniyle esnaf, hareketli günler geçirirken iftar saatlerinde lokantalar tıka basa doluyor. Ayrıca bazı mekanlar artık kaldırımlara da masa sandalye koyarak hizmet veriyor.

Adana Kebap ile oruç açıyorlar

Adanalılar da iftarda kebapçılara giderek oruçlarını Adana Kebap ile açıyor. Bazı Adanalılar sahurda bile kebapçılara giderek ciğer yiyip sahurunu yapıyor. Ramazanla birlikte hareketlilik artarken esnafın da yüzü gülüyor.

"Kebaptan asla vazgeçilmez"

Adana'da uzun yıllardır kebapçılık yapan Yaşar Aydın, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Aydın, yoğunluk nedeniyle memnun olduklarını belirterek, "Kebaptan asla vazgeçilmez. Ramazan'da da insanlar kebaptan vazgeçmiyor. Kebap Adana'nın bir kültürüdür ve insanlar Ramazan'da da bu kültürü yaşatıyor. Bizim Adana kültüründe oruç, kebap ile açılır. Bu yıllardır böyle devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"İşlerimiz iyi gidiyor"

Esnafın yüzünün güldüğünü anlatan Aydın, "Çok şükür işlerimiz iyi, esnafın yüzü gülüyor. Zor zamanlar geçirdik ama Ramazan ayında işlerimiz iyi gidiyor. 170 gram kebap 265 TL'den satıyoruz. İçecek ile birlikte 290 TL'ye mal oluyor" diye konuştu.

"Herkese tavsiye ederiz"

İftarda ailesiyle birlikte kebapçıya gelenlerden Reca Yavuş ise Adanalıların her daim kebap yediğini belirterek, "Biz Adanalılar olarak iftarda orucumuzu kebap ile açıyoruz. Bu bir gelenek, her sene geliyoruz ve ailemizle iftarı kebap ile yapıyoruz. Herkese tavsiye ederiz" dedi.

"Kebap milli yiyeceğimiz"

Kebap yemeye gelen Beyza Başözdemir ise kebapsız yaşayamadıklarını belirterek, "Kebap bizim milli yiyeceğimiz. Kebapsız yaşayamayız. İftarda kebap yemekte hiçbir ağırlık yapmıyor. Her sene mutlaka kebap ile iftarımızı açıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Adana, İftar, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Esnafın yüzü Ramazan'da güldü - Son Dakika

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