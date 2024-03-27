Eti Alüminyum, Seydişehir\'de yeni bir haddehane yatırımına başladı

Eti Alüminyum Genel Müdürü Mehmet Arkan, Seydişehir'de yeni bir haddehane (demir ve çelik madeninin eritildiği fırın) yatırımına başladıklarını duyurdu.
Arkan, Konya'da bir restoranda düzenlenen programda, geçen yıl 3 milyar liralık yatırımla yeni bir haddehane yatırımına başladıklarını hatırlattı.
Eti Alüminyum'un, 82 bin tonluk üretimle iç pazarın ihtiyacının yüzde 10'unu karşıladığını ve her yıl 250 milyon dolarlık ithalatın önüne geçtiğini aktaran Arkan, "Savunma sanayisi gibi stratejik sektörlerde arz güvenliğini sağlarken, uçak gövdelerinde, zırh malzemelerinin ham maddesi olarak ve gemi endüstrisinde kullanılan alüminyum ürünleri üretebilmek amacıyla Seydişehir'de yeni bir haddehane yatırımına başladık. Gelecek yıl sonunda üretime başlamayı hedefliyoruz. Başta savunma sanayisi olmak üzere iç pazarda pek çok sektöre vereceğimiz hadde ürünlerimizle cari açığın kapanmasına 350 milyon dolarlık destek sağlayacağız." diye konuştu.
"Yıllık 40 bin tonluk üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz"
Arkan, yeni yatırımlarla istihdam kapısının aralanacağına da vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Yerli sanayi için bir devrim niteliği taşıyacak olan ve Türk mühendislerimiz tarafından geliştirilen bir başka yatırımımız ise özel alümina ünitesi. Makine montajlarına başladık. Bu yılın ikinci yarısında yeni hattı devreye almayı planlıyoruz. Bu ünite sayesinde yıllık 40 bin tonluk üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye'de ilk kez üretilmeye başlanacak özel alümina, çok yüksek sıcaklıklara dayanması ve 2000 derecelerde bile erimeyen özelliğinin yanı sıra hafif ve esnek oluşuyla da kullanılan sektör sayısını çeşitlendiriyor. Bu önemli yatırımla birlikte ülkemizin özel alümina ihtiyacını karşılayıp, dışa bağımlılığın azaltılması için çalışacağız."
Boksitin artık ürününden lityumu geri kazanmak için de çalışmalara başladıklarına işaret eden Arkan, lityumun elektrikli araçların bataryalarında kullanılan en önemli metallerden biri olduğunu anlattı.
Arkan, Türkiye'nin yıllık 200 ton lityum karbonat ihtiyacı olduğuna dikkati çekerek, "Boksitten lityumu geri kazanma konusunda patent başvurumuzu yaptık. Ancak dünyada ilk kez böyle bir girişim olduğu için patent aşaması biraz uzun sürüyor. Türkiye'deki patent çalışmalarından olumlu dönüşler oldu. Şimdi ABD, Çin ve Avrupa'daki prosedürün tamamlanmasını bekliyoruz. Tam kapasite çalışmaya başladığımızda her yıl 250 tonluk lityumu geri kazanacağız. Lityum haricinde nadir toprak elementlerini de proseste ortaya çıkan artık üründen kazanma konusundaki çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.
İki yeni GES kazandırılacak
Şirketin "yeşil alüminyum" hedefi için çalışmaya devam ettiğini belirten Arkan, şöyle devam etti:
"Yeni yatırımlarımızı hayata geçirirken, AR-GE kadar sürdürülebilirlik yaklaşımımızı da merkeze alıyoruz. Bir taraftan enerjimizi yenilenebilir kaynaklardan sağlarken diğer taraftan dünyada örneği olmayan yeşil alüminyumla ilgili dokümantasyon işlerimizi tamamlıyoruz. Tesisimizde 165 MW kurulu güce sahip 4 güneş enerji santralimiz bulunuyor. Bunlara farklı şehirlerde yapılacak yenilerini ekleyeceğiz. Gaziantep'teki 'Eti-5 GES' projemiz ve Sivas'ta yapılacak 'Eti-6 GES' projemizin şu anda planlama çalışmaları sürüyor. 2025'te faaliyete geçecek toplam 141 megavat MW kurulu güce sahip bu iki yeni güneş santralimizle enerji tüketimimizde yenilenebilirin payını artıracağız."
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