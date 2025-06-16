Ev işçileri için sosyal güvenlik çağrısı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, " Türkiye'de 1 milyon 300 bin civarında ev işçisi var ve yüzde 95'ini kadın çalışanlar oluşturuyor. Bunların çok azı sosyal güvenlik sisteminin yararlanıcısı, büyük çoğunluğu kayıt dışı çalışıyor." dedi.

Arslan, Yozgat'ta bir otelde düzenlenen, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi tarafından Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun desteğiyle yürütülen "Sosyal Taraflar ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Konusundaki Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında, HAK-İŞ'in temel çalışma haklarına yönelik kurumsal kapasite geliştirme eğitim toplantısına katıldı.

Arslan, burada yaptığı konuşmada, HAK-İŞ'in ev işçilerinin örgütlenmesi konusu Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiğini söyledi.

En zor şartlarda saati, hangi iş yapacağı belli olmayan, eve temizliğe gelmiş ama her işi yapan kadınların ağırlıklı olduğu bu insanların örgütlenmesini hedeflediklerini vurgulayan Arslan, şöyle konuştu:

"Türkiye'de 1 milyon 300 bin civarında ev işçisi var ve yüzde 95'ini kadın çalışan kesim oluşturuyor. Bunların çok azı sosyal güvenlik sisteminin yararlanıcısı, büyük çoğunluğu kayıt dışı çalışıyor. Biz işçileri örgütledik. Şu anda 60 binlere yaklaşan bir rekora ulaştık, daha fazlasını, inşallah 100 bini bu yılın sonuna kadar hedefliyoruz. 100 bin ev işçisini örgütleyip, bunun bir başka ayağını da hükümetle yürütüyoruz. Bakanlığın bütün birimleriyle, bir bölümü de ILO'yla yürütüyoruz. Biz ev işçilerinin yasal haklarını iş kanunu kapsamına alalım, sendikal hakları verilsin. Toplu sözleşme sistemine dahil edelim ve o kayıt dışı sistemden de ülkeyi kurtaralım. 1 milyon 300 bin kişinin kayıt altına alındığını düşünün. Sosyal güvenlik sistemimize katkıları, iş kazalarının en aza indirildiği ve gelir dağılımı adaletsizliğinin asgariye düştüğü bir modelden bahsediyoruz."

"Lütfen bir an evvel, en son verilen teklifi yeniden gözden geçirin"

Kamu Çerçeve Protokolünden bahseden Arslan, HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ ile ortaklaşa bir taslak hazırladıklarını ve bunu 27 Şubat'ta Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasına (TÜHİS) teslim ettiklerini belirtti.

Kamuda çalışan 600 bin civarındaki işçinin yaklaşık 400 bine yakınının HAK-İŞ'e bağlı sendikaların üyesi olduğunu vurgulayan Arslan, "Taslağın üzerinden 5 ay geçti, ancak bize bugüne kadar bir teklif verilmedi. 6 defa görüşmeler yapıldı. Tabi ki uzadıkça çalışanların sabrı da azalıyor. Zaten ekonomik sıkıntılar, yüksek enflasyonun getirdiği ücretlerin erimesi ve kaybeden bir işçi kesiminin toplu sözleşmesinin de 6 ay gecikmiş olması hepimizi derinden etkiliyor ve üzüyor. Onun için buradan da tekrar ediyoruz, Kamu İşverenleri Sendikası ve Sayın Bakan'a buradan bir kez daha çağrı yapalım. Lütfen bir an evvel, en son verilen teklifi yeniden gözden geçirin ve kamu çalışanlarının kabul edeceği bir toplu sözleşme teklifini önümüze getirin istiyoruz." diye konuştu.

"Bu katiller sürüsünün durdurulması gerekiyor"

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına da değinen Arslan, Gazze'deki, Filistin'deki soykırımın, oradaki katliamların, insanlığın gözü önünde bir film seyreder gibi seyredildiğine işaret etti.

Halbuki orada bir halkın yok edilmek istendiğine dikkati çeken Arslan, şunları kaydetti:

"Bu soykırımcı zihniyet, bu katiller sürüsü, bunu dünyanın gözü önünde özgürce yapıyor. Ülkemizin bu konudaki tutumunu Sayın Cumhurbaşkanımız ve ilgililerimiz sık sık ifade ediyor. Bu katiller sürüsünün durdurulması gerekiyor. Türkiye'nin de burada büyük bir sorumluluk aldığını biliyoruz ama daha fazlasını istiyoruz. Bu katillerin her gün katlettiği çocuklar, kadınlar, yaşlılar, masum insanlarla sadece Filistinli kardeşlerimiz ölmüyor, insanlık öldürülüyor. Bu insanlık düşmanlarına karşı yeryüzünün bütün uluslararası kuruluşları da sessiz kalıyor. Biz buradan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Birliği, Afrika Birliği gibi uluslararası kuruluşların sessiz ve bütün bu katliamları görmezden gelmelerini asla kabul etmiyoruz. Her birisini buradan şiddetle kınıyoruz."

ILO Türkiye Ofisi Kıdemli Proje Koordinatörü Emre Dönmez ise konuşmasında, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplantıya, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir'den HAK-İŞ'e bağlı sendika temsilcilileri ile üyeler katıldı.