EYT'lilere bir müjde de yargıdan geldi - Son Dakika
Üye Girişi

EYT'lilere bir müjde de yargıdan geldi

11.03.2023 10:34
EYT'lilere bir müjde de yargıdan geldi

Emeklilikte Yaşa Takınlanlara (EYT) yönelik düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle 2 milyonu aşkın kişi, çifte maaş hayali kurarken mahkemeden önemli bir karar çıktı.

Emeklilikte Yaşa Takınlanlara (EYT) yönelik düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle 2 milyonu aşkın kişi, çifte maaş hayali kurarken mahkemeden önemli bir karar çıktı. Tam 25 sene boyunca çalıştığı işyerinden emekli olduktan sonra 'emekli çalıştırmıyoruz' denilerek kovulan işçiye mahkemeden müjde geldi. Mahkeme kararına gerekçe olarak; işyerinde emekliliği hak edenlerin işten çıkarılmasına dönük objektif bir kararın bulunmamasını gösterdi.

Gençliğini verdiği fabrikadan emekli olduğu gerekçesiyle işten çıkartılan işçi, İş Mahkemesi'nin yolunu tutarak işe iade davası açtı. Davacı emekli işçi; emeklilik nedeniyle yapılan fesihlere ilişkin yönetim kurulu kararının objektif olarak uygulanmadığını, davalı işveren tarafından yapılan feshin geçerli nedene dayanmadığı belirterek işe iadesine ve mali sonuçlarına karar verilmesini istedi.

Davalı şirket avukatı, iş akdinin geçerli nedenle fesih edildiğini belirterek davanın reddini savundu. Mahkeme, davalı işveren tarafından yapılan feshin geçerli nedene dayanmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verdi. Emekliliğin gelmesi halinde iş sözleşmesi gereği geçerli neden ile fesih haklarının bulunduğunu belirten şirket, yönetim kurulu kararı ile üst düzey yöneticiler hariç müdür ve alt kadrolarda çalışıp emekliliğe hak kazananların iş sözleşmelerinin fesih edildiği, bu kararın objektif ve genel olarak uygulandığını belirterek davanın reddine karar verilmesi talebiyle istinafa müracaat etti.

Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda; 4857 sayılı İş Kanunu'nun 20/2 maddesinde açıkça, feshin geçerli nedenlere dayandığının ispat yükü davalı işverene verildiği hatırlatıldı. Kararda şöyle denildi: "İşveren ispat yükünü yerine getirirken, öncelikle feshin şartlarına uyduğunu, daha sonra içerik yönünden fesih nedenlerinin geçerli (veya haklı) olduğunu kanıtlayacaktır. Olayda; davacının çalışma süresi 04/11/1996-30/03/2021 tarihleri arasında olup, emeklilik(08) kodu ile çıkış bildirimi verilmiştir. Fesihten itibaren zorunlu arabuluculuk aşaması ile sonrasında davanın hak düşürücü süre içinde açıldığı ve davacının iş güvencesi hükümlerinden yararlandığı anlaşılmıştır. İlk derece mahkemesi kararını gerekçesinde; emekliliği gelen işçilerin iş sözleşmelerinin fesih edilmelerine ilişkin yönetim kurulu kararının eşit - objektif olarak uygulanmadığını, fesih sebebinin açık - kati olarak belirtilmediğini, davacı ile aynı statüde bulunup emekliliği gelmesine rağmen çalışmaya devam edenlerin bulunduğunu belirtilmiştir. Bu durumda, işe iadeye yönelik verilen karar dosya çerçevesine uygun olup, istinaf sebepleri yerinde görülmemiştir. Bu halde incelenen kararın usül ve esas yönlerden hukuka uygun olduğu anlaşılmış ve davalı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi gerekmiştir." - BURSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Mahkemeden emsal karar! 25 yıl çalıştığı fabrikadan emekli olunca kovulan EYT'li, davasını kazandı Mahkemeden emsal karar! 25 yıl çalıştığı fabrikadan emekli olunca kovulan EYT'li, davasını kazandı EYT düzenlemesindeki şartlı madde kriz çıkardı, SGK Başkanı'na istifa çağrısı var EYT düzenlemesindeki şartlı madde kriz çıkardı, SGK Başkanı'na istifa çağrısı var

EYT, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EYT'lilere bir müjde de yargıdan geldi - Son Dakika


Son Dakika
11:45 Son Dakika! Bakan Soylu duyurdu: Kırmızı kategoride aranan Türkiye'deki en üst düzey terörist sarı torbada
11:30 Will Smith'in attığı tokat sonrası Oscar Töreni'nde kırmızı halının rengi değişti
11:30 Jesus'un sözleriyle neye uğradığını şaşıran Fenerbahçe taraftarları, aynı fotoğrafı paylaşıyor
11:29 Şarjı bir haftaya kadar gidiyor! Deprem korkusu, tuşlu telefonların satışını artırdı
11:01 İspanya'nın konuştuğu Türk! Benzema'ya nal toplatan Enes Ünal, gol krallığında 2. sıraya yükseldi
10:46 Tüylerin diken diken olduğu anlar! Komandolar, depremin vurduğu Hatay'a böyle veda etti
10:42 Sevgilisine doğum günü için çiçek yollayan Gökhan Çıra'dan kafa karıştıran not: İyi ki karım oldun
10:29 Hamile eşini 97 kez bıçaklayan koca, mahkemede de kan dondurdu: Bıçağı önce cinsel organına sapladım
10:23 İstanbul'da deprem göçü: Sahil şeridinden kuzeye taşınmalar arttı
10:20 Seçim öncesi son hazırlıklar! Depremzedeler adres değişikliğini 17 Mart'a kadar yapabilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2023 12:06:44. #1.13#
SON DAKİKA: EYT'lilere bir müjde de yargıdan geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement