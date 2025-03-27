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Ekonomi

Fabrika İşçilerinden Zam Tepkisi

Bilecik'teki bir fabrikada işçiler, maaş zammına tepki göstererek örgütlenmeye çalıştılar.

27.03.2025 15:40
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Fabrika işçilerinden yüzde 15'lik zamma tepki

İşçileri örgütleyip çoğunluk sağlanarak Yetki Tespit Belgesi alınmasına öncülük ettikleri iddia edilen 4 çalışan işten çıkarıldı

Lastik-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Fuat Özbay:

"Rehau'nun, sendikamızı çalışanların meşru temsilcisi olarak tanıyıp masaya oturmasını bekliyoruz"

BİLECİK - Bilecik'te bir fabrikada yüzde 15'lik maaş zammına tepki gösteren işçileri örgütleyip çoğunluk sağlanarak Yetki Tespit Belgesi alınmasına öncülük ettikleri iddia edilen 4 çalışan işten çıkarıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde faaliyet gösteren Rehau adlı fabrika işçi maaşlarına yüzde 15 zam yaparken duruma tepki gösteren işçiler örgütlendi. Bu olaydan sonra işveren tarafından Yetki Tespit Belgesi'ne itiraz edilirken süreci uzatmak adına işverenle uzlaşma için eylemler başlatıldı.

"Bakanlığın gönderdiği yazıda, iş yerinde sendikamızın yeterli çoğunluğu sağladığı açıkça belirtiliyor"

Fabrika önünde bir açıklama yapan Lastik-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Fuat Özbay, "Sizler en temel anayasal hakkınızı kullanarak sendikamız Lastik-İş'e üye oldunuz. Yasa'nın aradığı çoğunluğu sağlayarak da Bakanlığa başvurduk. Çalışma Bakanlığı bu durumu işverene bildirdi. Bakanlığın gönderdiği yazıda, iş yerinde sendikamızın yeterli çoğunluğu sağladığı açıkça belirtiliyor. Buna karşılık Rehau işvereni bu yazıya itiraz etti ve yetkili olmayan mahkemelere de başvurarak kendince zaman kazanma yolunu seçti. Rehau işvereni de biliyor ki, siz işçilerin kararı sendikamız Lastik-İş'te örgütlenerek toplu iş sözleşmesi hakkına kavuşmaktır. Rehau işvereninin yaptığı itiraz bir yasal hakkın kötüye kullanılması olduğu gibi aynı zamanda çalışanların iradesine de saygısızlıktır" dedi.

"İşçilerin iradesine saygı gösterin ve gerçeğe aykırı olduğunu bile bile yaptığınız itiraz başvurusunu geri çekin"

Lastik-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Fuat Özbay açıklamasının devamında, "Sendikamız ve üyelerimiz yalnızca Rehau işvereni ile çalışma koşullarını ve ücretleri düzenleyen yasalara uygun bir toplu iş sözleşmesi imzalamak istiyor. İşverenin toplu iş sözleşmesinin önünü kesmek için uygun olmayan dolambaçlı yollara başvurmasını doğru bulmuyoruz. İş barışı için karşılıklı saygıya dayalı bir endüstri ilişkilerinin oluşturulması için, iş yerinde huzur ve güvenin sağlanıp devam ettirilmesi için Rehau işverenine açık bir çağrı yapıyoruz, İşçilerin iradesine saygı gösterin ve gerçeğe aykırı olduğunu bile bile yaptığınız itiraz başvurusunu geri çekin. Bizler Rehau'yu geliştiren ve güçlendiren çalışanlar olarak işverenin hakkımıza, hukukumuza saygı göstermesi halinde elimizi uzatarak iş yerinde verimlilik ve kaliteyi yükselterek çalışmaya hazırız. Çünkü biz taleplerimizin yerine gelmesi için daha iyi çalışma koşullarına ulaşmak ve daha iyi ücretler alabilmek için iş yerinde verimli ve kaliteli bir üretim yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bugüne kadarda bu bilinç ve anlayış içinde çalışmalarımızı sürdürdük" dedi.

"Lastik-İş Sendikası'nı çalışanların meşru temsilcisi olarak tanıyıp masaya oturmasını bekliyoruz"

Lastik-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Fuat Özbay son olarak, "Rehau işvereninin yetki tespitine itiraz etmekle seçtiği yol hiç birimize, işveren ya da işçi olarak yarar sağlamayacak bir yoldur. Bu davranışın iş barışına da iş yerinde huzurlu ve güvenli bir ortam içinde üretim yapma çabasına da hiçbir katkısı olamaz. Elbette bizler Lastik-İş sendikası ve Rehau çalışanları olarak yasal haklarımızı her türlü ortamda savunacağız. Emeğin dayanışmasını güçlendirerek gerekirse uluslararası alanda da sorunlarımızı dile getirecek ve dayanışma gerçekleştireceğiz. Bir kez daha Rehau işvereninden girdiği yoldan geri dönmesini ve Lastik-İş Sendikasını çalışanların meşru temsilcisi olarak tanıyıp masaya oturmasını bekliyoruz. Bu konuda işverenin gerekli adımları atacağına inanıyor ve Rehau'da yeni bir dönemin artık başlamış olduğunun kabul edilmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Fuat Özbay, Politika, Sakarya, Bilecik, Ekonomi, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fabrika İşçilerinden Zam Tepkisi - Son Dakika

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