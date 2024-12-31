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Ekonomi

Fahiş Fiyatlar Denetleniyor

Fahiş Fiyatlar Denetleniyor

Ankara’da, asgari ücret artışı ve yılbaşı nedeniyle fiyat denetimleri yapılıyor.

31.12.2024 13:58
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Ticaret Bakanlığı Ankara İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, asgari ücretin artışı ve yılbaşı nedeniyle oluşabilecek fahiş fiyat uygulamaların önüne geçmek için denetim gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığına bağlı ekipler, asgari ücretin artışı ve yılbaşı kapsamında kafe restoran ve kırtasiyelerde fiyat etiketi, fahiş fiyat artışı ve haksız kazançla ilgili denetimlerini 81 şehirde gerçekleştirmeye devam ediyor. Ekipler, denetim yaptıkları marketlerde aldıkları temel gıda maddelerinin geçmişe yönelik alış ve satış faturalarını inceliyor.

Ticaret Bakanlığına bağlı görevliler, fahiş fiyat artışı yapıldığından şüphelendikleri ürünlerle ilgili belgeleri Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderiyor. Kurul, söz konusu ürünler hakkında fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığını inceleyerek, cezai işlem uygulanıp uygulanmayacağına karar veriyor.

Ankara'da restoran ve kırtasiye denetimi yapıldı

Denetimler çerçevesinde Ankara İl Ticaret Müdürlüğüne bağlı ekipler, önce bir restoranda menülerdeki fiyatların kasa fiyatlarıyla uyuşup uyuşmadığını ve fiyatlarda yılbaşı ve asgari ücret artışından dolayı artış olup olmadığını kontrol etti.

Burada bir açıklama gerçekleştiren Ankara İl Ticaret Müdür Yardımcısı Hüseyin Koca, "Yeni yılla birlikte, asgari ücret artışından sonra fiyat artışını dengeleyebilmek ve artışın önüne geçebilmek için Ticaret Bakanlığı tarafından 81 ilde denetimler devam etmektedir. Marketlerde yaptığımız denetimlerimiz haricinde kafe, restoran ve diğer işletmelerde denetimlerimiz devam etmektedir" dedi.

Restorandaki denetimin ardından Ankara İl Ticaret Müdürlüğüne bağlı ekipler yılbaşında kullanılan süs ve eşyaların satışında fahiş fiyat artışı yapıldığına ilişkin de denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde yine ürünlerin raf fiyatlarının kasa fiyatlarıyla uyuşup uyuşmadığı ve fahiş fiyat uygulanıp uygulanmadığı kontrol edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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