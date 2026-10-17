Fatih Dönmez: Yunanistan'ın yıllık tüketimi kadar gaz üreteceğiz

Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda doğal gaz üretimini ikiye katlayacak Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu "Osman Gazi", Zonguldak Filyos'tan Mavi Vatan'daki görev yerine törenle uğurlandı. Törene katılan Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, dev platformun yolculuğu ve projenin geleceği hakkında Haberler.com canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

DÖNMEZ: ÇOK MUTLU VE GURURLUYUZ

Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur ve Haberler.com Ekonomi Yazarı Serpin Alparslan'ın sorularını yanıtlayan Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, projenin geçmişini ve kat ettiği aşamaları hatırlatarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Evet, çok mutlu olduğumuz, milletçe gururlu olduğumuz anlardan birisidir. Biliyorsunuz ilk defa Sakarya Gazetesi 2020 yılında keşif açıklamıştı. Ardından da yapılan çalışmalar neticesinde de ilk gazımız 2023 yılının nisan ayında yine buradan Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, tüm halkımızın katılımıyla gaz verilmişti."

"PLATFORM GELİŞMİŞ ETAPLARLA DONATILDI"

İkinci fazın önemine değinen Dönmez, deniz üstünde gaz işleme sürecinin başladığını vurgulayarak şunları söyledi:

"İlk faz karada ürettiğimiz ham gazı boru atlarıyla karadaki işleme tesisine getirecek. Şimdi ikinci fazla, artık gazı deniz üstünde, bu platformla birlikte işleyeceğiz. Bu platform gelişmiş ekipmanlarla donatıldı. Türkiye'nin en büyük platformu olma özelliği taşıyor. Amacımız tabii enerjide tam bağımsız bir ülke olmak. Çünkü siz de biliyorsunuz ki enerjide biz maalesef dışa bağımlı bir ülkeyiz. Büyük bir tüketimimiz var. Onun da altını çizmemiz lazım. Biz ilk faz üretimi devreye aldığımızda komşumuz Bulgaristan'ın bir yılda tükettiği doğal gazı karşılığına hale gelmişti. Şimdi ikinci fazla birlikte yine bir başka komşumuz Yunanistan'ın bir yılda tükettiği gazı üretir hale geliyoruz. Üçüncü ve dördüncü fazlarda devreye girdiğimde Türkiye'deki meskenlerin yaklaşık yüzde 75'i gazını bu sahada karşılayabilir hale geleceğiz."

Bakanlığı döneminde de eleştirilerle karşılaştıklarını hatırlatan Dönmez, sözlerini şöyle tamamladı:

"Karadeniz'in derinliklerinde 170 kilometre açıkta hizmet vermeye devam edeceğiz. Üzerinde parça üniteler var. Üniteler gazı işleyecek ve karaya basacak. Dolayısıyla yüksek bir teknolojiden bir altyapıdan da bahsetmiş oluyoruz. Amacımız bakanlığımızın dün olduğu gibi bugün de yarın da tek amacı var. O da enerjide bağımsız oluncaya kadar durmaksızın çalışma. Maalesef zaman zaman bu tip çalışmalar yapılırken siyaset yapılıyor. Biz onu bakan olduğumuz dönemde de görmüştük. Ama şimdi bir kez daha halkımız görüyor ki çalışmalar bir şekilde siz eğer üzerinde sebat ederseniz azimle çalışırsanız neticesini veriyor, meyvesini de hep birlikte yemiş oluyoruz."

GÜLER: GÜNLÜK 10 MİLYON METREKÜPLÜK İKİNCİ BİR ÜRETİM BAŞLIYOR

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise platformun kapasitesi ve 2028 hedeflerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Tabii gururluyuz. Yani hakikaten geçmiş yıllardaki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde enerji arz güvenliği ve ulusal güvenliğimiz açısından bu yatırımlar bugün meyvelerini veriyor. Bugün de Osman Gazi güzel platformumuz yirmi yıl boyunca hanelerimizi ısıtacak olan yaklaşık yıllık 10 milyon metreküplük bir üretimi doğalgazı inşallah karaya ulaştıracak."

Güler, platformun intikal süreci ve üretim hedefleriyle ilgili konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biraz önce söyledik 24 saatlik bir yolculuğa çıktı şu anda. Ondan sonra üretim yapacağı yerde yaklaşık yirmi yıl boyunca bu yüzer platform gemimiz ülkemizin enerjinin az güvenliğiyle çok büyük katkılar sağlayacak. Ama bu bir aşama bugüne kadar 10 milyon metreküplük bir üretimi zaten sağlıyordu Sakarya gaz sahasından. Şimdi ikinci fazla geçtik inşallah. Osman Gazi yüzer platformunda beraber ikinci bir 10 milyonluk üretim olacak. Gelecek yıllardan itibaren de bu giderek artacak. İnşallah 2028 yılındaki hedefimiz tüm hanelerimizin yüzde yetmiş beşini gazını sağlayacak bir üretimini burada gerçekleştirmek."