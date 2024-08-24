Fatsa'da İkinci El Oto Pazarı İhtiyacı Karşılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Fatsa'da İkinci El Oto Pazarı İhtiyacı Karşılıyor

Fatsa\'da İkinci El Oto Pazarı İhtiyacı Karşılıyor

Fatsa Oto Galericiler Derneği Başkanı Hikmet Zerey, ilçede kurulan ikinci el oto pazarının büyük bir ihtiyacı karşıladığını söyledi. İlçede kurulan ikinci el oto pazarı ilgi görüyor. Araç satın almak ve satmak isteyenlerin ilgi gösterdiği, her hafta cumartesi günleri açılan ve yaklaşık bin araçlık kapasitesi bulunan pazar, bölgenin ihtiyacını da karşılıyor.

24.08.2024 14:37
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Fatsa Oto Galericiler Derneği Başkanı Hikmet Zerey, ilçede kurulan ikinci el oto pazarının büyük bir ihtiyacı karşıladığını söyledi.

İlçede kurulan ikinci el oto pazarı ilgi görüyor. Araç satın almak ve satmak isteyenlerin ilgi gösterdiği, her hafta cumartesi günleri açılan ve yaklaşık bin araçlık kapasitesi bulunan pazar, bölgenin ihtiyacını da karşılıyor.

Fatsa Oto Galericiler Derneği Başkanı Hikmet Zerey, bölgede eksiklik olan oto pazarının Fatsa ilçesinde tamamlandığını söyledi. vatandaşların ve esnafların pazara yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Zerey, "Kapalı pazar alanında oto pazarımızı her hafta esnafımız ile birlikte kuruyoruz. Her hafta cumartesi günleri kurmuş olduğumuz oto pazarımıza vatandaşlarımız çok fazla yoğun ilgi gösteriyor ve buda bizi çok mutlu ediyor. Bu bölgenin gerçekten oto pazarı ihtiyacını karşılamış olduk" dedi.

Bölgede oto pazarı bulunmadığını ve ihtiyaç olduğunu söyleyen Zerey, "Oto pazarı Trabzon'da var, oradan geldiğimiz zaman Samsun'a kadar bu havzada oto pazarı yoktu. Bu anlamda da oto pazarına gerçekten çok büyük ihtiyaç vardı. Dolayısıyla insanlarımız, halkımız ve esnafımız oto pazara çok büyük bir ihtiyaç olduğunu, sürekli olarak bizlere iletti ve bizler de bu projeyi ilçemize kazandırdık. Bin araç kaplayacak şekilde bir alanımız var ve oto pazarımızda her çeşit araç mevcut" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Fatsa'da İkinci El Oto Pazarı İhtiyacı Karşılıyor - Son Dakika

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