FBİAD 2'nci Olağan Genel Kurulu gerçekleşti

Fenerbahçeli İşadamları Derneği'nin (FBİAD) 2. Olağan Genel Kurulu, 13 Şubat Pazar günü İstanbul'da gerçekleşti. Genel kurula Fenerbahçe ve iş dünyasının önemli isimleri ve basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. 2'nci kez başkan seçilen Güven Güleşce genel kurulda yaptığı konuşmada FBİAD'ın gelecek planlarına dair detayları paylaştı. Güleşce, "Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese, katılım sağlayan üyelerimize teşekkür ediyor, bana ve arkadaşlarıma önümüzdeki dönem için güvenen, destek veren tüm üyelerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli İşadamları Derneği'nin uzun bir ön çalışma neticesinde kurulduğunu hatırlatan Güven Güleşce, "Yaklaşık 3 yıl önce 46 kurucu üye arkadaşımızla birlikte derneğimizi hayata geçirmiştik. Hızlı yol almak istiyorsan yalnız, ama eğer uzağa gitmek istiyorsan beraber yürü mottosuyla, hep birlikte güçlüyüz dedik. Aramıza katılan her yeni arkadaşımızla da sürekli büyüyerek yolumuza devam ettik. Gururla söyleyebilirim ki, derneğimiz pandemi gölgesinde geçen son iki yıla rağmen hedefleri doğrultusunda çok ciddi bir büyüme kaydetti" dedi.

"DERNEK ÜYELERİ 6 ÜLKEDE FAALİYET GÖSTEREN BÜYÜK BİR AĞA DÖNÜŞTÜ"

FBİAD üyelerinin bugün 6 farklı ülkede, Türkiye'nin 22 ilinde, 25'in üzerinde farklı sektörden iş insanlardan oluştuğunu söyleyen Güven Güleşce, "Bu Fenerbahçeli iş adamlarından oluşan güçlü bir network ağıdır. Niteliksiz kalabalıklar değil, etkin, belirli kriterlere sahip, aidiyeti yüksek üye profilini hedefliyoruz. Bugün de 250'nin üzerinde üyemizle bu kongreyi yaptık. Türkiye ve dünyanın birçok yerinden kalbi sarı lacivert aşkla çarpan, profilimize uygun iş insanlarından üye olabilmek için, belirlemiş olduğumuz kontenjanların çok üstünde talepler geliyor. FBİAD'ımızın önümüzdeki dönemlerde de büyüyeceğine ve atacağı adımlarla her daim ses getireceğine yürekten inanıyorum. Önümüzdeki süreçte yeni heyecan ve enerji ile FBİAD Ticaret Platformu, FBİAD Kadın gibi birçok yeni proje geliştireceğiz" diye konuştu.

"KISA, ORTA VE UZUN VADELİ PLANLARIMIZ HAZIR"

FBİAD'ın varlığının 4 ana ayak üzerinde inşa edildiğini belirten Güven Güleşce, "Bunlardan ilki, tutkuyla bağlı olduğumuz çubuklu sevdamız, çocukluk aşkımız Fenerbahçe'mizdir. FBİAD'ın en önemli kuruluş gayesi, gönül bağımız olan Fenerbahçe'mizin, hak ettiği başarılara ulaşması, gücüne güç katması, dünyanın en büyük kulüplerinden biri olması adına elinden gelen tüm gayreti göstermesi oldu. Kulübümüze FBİAD'ın katkıları kısa, orta ve uzun vadeli olarak değerlendirilmeli. Kısa vadeli olarak, kulübümüzün organize ettiği tüm maddi destek kampanyalarına hem dernek olarak hem de üyelerimizle büyük katkı sağladık. Yine başta futbol olmak üzere, tüm branşlarda toplu kombineler alarak kulübümüze destek oluyoruz. Bunun yanı sıra birçok kombine de dernek adına alıp, genç kardeşlerimizi maçlarda misafir ederek, Fenerbahçe sevgisinin yayılmasına ve kulübümüze maddi katkıda bulunmaya gayret etmekteyiz. Toplu organizasyonlarımızda Topuk Yaylası, Todori, Faruk Ilgaz gibi kulüp tesislerini kullanarak buraların hareketli olmasına ve ayakta durmasına gayret ediyoruz. Orta vadede ise güçlenmiş ve organize olmuş bir FBİAD olarak özellikle kulübümüzün öncü olduğu basketbol, voleybol ve amatör branşlarda, kulübün üzerinden yükü almak ve bunlara sponsor olmak hedeflerimiz arasında. Bununla birlikte kulüp yönetimine yetişmiş tecrübeli insan kaynağı FBİAD bünyesinden rahatlıkla kazandırılacak. Uzun vadede ise oluşumumuzu tamamen bitirip, kurumsallaşma sürecini tamamlayarak Fenerbahçe'mizi yönetmeye alternatif bir yapı olarak hazır hale gelmeyi hedefliyoruz" dedi.

"FBİAD TİCARET PLATFORMU KURULUYOR"

Pandemi etkisinin azalmasıyla ticaret platformu üzerine çalışmaların hızlandığını söyleyen Güven Güleşce, "Bu konuda gelişmeler önümüzdeki dönemde daha net görülecek. FBİAD olarak amacımız, derneğimize üye olan her iş insanının, iş hayatına katkıda bulunmak, işlerinin gelişmesini sağlamak, üyelerimiz arası iş birliklerini artırmak, birlikte yeni iş fırsatları oluşturarak total bir fayda sağlamak, iş potansiyelini artırmaktır. Bu konuda her bir üyemizin ticari networku istemesi halinde, diğer tüm üyelerimizin kullanımına açılacak ve kazan kazan prensibi ile herkese katkı sağlayacak bir ağ oluşturulacaktır. Önümüzdeki dönemde yönetim kurulumuzda yaklaşık 6 üyemiz bu konuda çalışma yürütecek. Bu konuyla ilgili çok önemli projeler, somut adımlar, komisyon tarafından tüm üyelerimiz ile paylaşılacak, istekli olan tüm üyelerimizin katılımı sağlanacak" şeklinde konuştu.

"10 BİN FİDANLIK HATIRA ORMANI KURULUYOR"

Yeni dönemde sosyal sorumluluk projelerine de yoğunlaşacaklarını söyleyen Güven Güleşce, "En önemli ayaklarımızdan biri topluma katkı sunacak, insanımıza, doğaya dokunacak sosyal sorumluluk projelerine imza atmaktır. Bu tip yapılarda, insanların bir araya gelip birlikte olduğu tüm oluşumların bence temel gayelerinden biri de bu olmalıdır. Bizler de kurulduğumuz günden beri, sayısız sosyal sorumluluk projesine imza atmış olmaktan gurur duymaktayız. Bu konuda yönetim kurulu üyelerimizin önderliğinde ciddi bir sosyal sorumluluk komitemiz çalışmaktadır. Önümüzdeki dönemde de yine ses getirecek, sayısal olarak belki daha az ama çok daha etkin projelere imza atmayı hedeflemekteyiz. Bu arada buradan yaptığımız anlaşma ile İstanbul Çekmeköy bölgesinde 10.000 fidanlık FBİAD hatıra ormanı ile ilgili çalışmaların neticelendiğini ve önümüzdeki 2 ay içinde güzel bir törenle hayata geçirileceğini müjdelemek istiyorum" dedi.

"AİLE YAPISINI VE SOSYAL İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRECEĞİZ"

FBİAD'ın 4. ve son ayağının ise samimiyet üzerine kurulmuş aile yapısı ve sosyal ilişki ağı olduğunu belirten Güven Güleşce, "İlk günden beri özenle kurduğumuz, koruduğumuz aile yapımız gün geçtikçe gelişiyor. Tüm yeni katılacak üyelerimiz, yapıya uygun profiller olması konusunda titizlikle hareket edilmekte ve katılan yeni üyelerimizin yapıya entegre olması adına ciddi planlamalar, çalışmalar yapıyoruz. Bizim için kağıt üzerinde yazan üye sayısından çok aidiyeti yüksek, yapıya inanmış, taşın altına elini koyan üyelerin varlığı önemlidir. Bu konuda kısa zaman içerisinde tüm STK'lara örnek bir yapı kurulmuştur. Bu minvalde, iç iletişim manasında önemli araçlar kullanılacak, dijital dünyaya daha çok önem verilerek FBİAD'ımızın olmazsa olmazı, Pandemi döneminde arzuladığımız sıklıkta yapamadığımız üye buluşmalarımızın sayısı artırılacaktır" ifadelerini kullandı.

Genel Kurul, yeni dönemde Fenerbahçeli İsadamları Derneği yönetim kurulunda yer alacak isimlerin basına ve dernek üyelerine tanıtılmasıyla son buldu.