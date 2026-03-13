Fed'den Bankalara Sermaye Düzenlemesi Sinyali - Son Dakika
Fed'den Bankalara Sermaye Düzenlemesi Sinyali

13.03.2026 02:59
Fed, bankaların sermaye gerekliliklerinde düzenlemeler yapacağını duyurdu. Kaplanacak kurallar geliyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, bankaların sermaye gerekliliklerinde bazı düzenlemeler yapılacağının sinyalini verdi.

Bowman, Cato Enstitüsünün Politika Forumu'nda, bankaların sermaye gerekliliklerine ilişkin konuşma yaptı.

Sermaye gerekliliklerinin ihtiyatlı düzenleyici çerçevenin temelini oluşturduğunu belirten Bowman, gelecek haftalarda ABD'de Basel III'ün son aşamasını uygulamak için kurallar önereceklerini söyledi.

Bowman, "Sermaye çerçevesindeki bu değişiklikler, örtüşen gereklilikleri ortadan kaldırıyor, kalibrasyonları gerçek riske uygun hale getiriyor ve ihtiyatlı çerçevemizde uzun süredir bulunan boşlukları kapsamlı şekilde ele alıyor." ifadelerini kullandı.

Büyük bankalar için düzenleyici sermaye çerçevesinin dört temel unsurunu değiştirmeye yönelik öneriler geliştirdiklerini belirten Bowman, bunların stres testi, ek kaldıraç oranı, risk bazlı sermaye gereklilikleri için Basel III çerçevesi ve Küresel Sistemik Öneme Sahip Bankalar (G-SIB) ek yükümlülüğünü kapsadığını anlattı.

Bowman, belirli bir amaç olmaksızın sermaye seviyelerinin sürekli artırılmasının reel ekonomi için maliyetler doğurduğuna dikkati çekerek, sermaye gereklilikleri aşırı hale geldiğinde bankacılık sisteminin reel ekonomiye kredi sağlama işlevine zarar verdiğini ifade etti.

Fed'in sermaye gerekliliklerini modernize etmek için adımlar attığını bildiren Bowman, ortak kural koyma süreçleri önermek için Para Birimi Kontrol Ofisi (OCC) ve Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) ile birlikte çalıştığını kaydetti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
