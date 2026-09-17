Finansal İstikrar Komitesi'nden Borsa İstanbul için yapısal risk yok açıklaması

Finansal İstikrar Komitesi'nden Borsa İstanbul için yapısal risk yok açıklamasıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Finansal İstikrar Komitesi, Borsa İstanbul'un ve piyasaların işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmadığını açıkladı. Komite, piyasalardaki gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyor.
Finansal İstikrar Komitesi: " Borsa İstanbul'un ve piyasalarımızın işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmamaktadır."
Kaynak: İHA
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