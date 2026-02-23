Fitch'ten Çin Ekonomisi Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fitch'ten Çin Ekonomisi Uyarısı

23.02.2026 21:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fitch Ratings, Çin'deki finansal dengesizliklerin tarihsel zirvelere ulaştığını bildirdi.

NEW Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Çin ekonomisindeki yurt içi finansal dengesizliklerin, yüksek hanehalkı tasarrufları, zayıf tüketim ve sermaye harcamalarında son dönemdeki daralma nedeniyle tarihsel zirvelere çıktığını bildirdi.

Fitch Ratings'in Çin ekonomisine dair son raporu, ülkedeki dengesizliklerin, büyümenin mali destek ve net ticarete bağımlı olduğunu ortaya koydu.

Konuya ilişkin Fitch'ten yapılan açıklamada, "Çin ekonomisindeki yurt içi finansal dengesizlikler, hanehalkı tasarruflarının yüksek seyretmeye devam etmesi, zayıf tüketim ve son dönemde sermaye harcamalarındaki daralma nedeniyle tarihsel zirvelere yükseldi." ifadesi kullanıldı.

Özel ya da kamu dışı tasarruflar ile kamu borçlanması arasındaki dengesizliğin süreceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, bu durumun ekonomik büyümeyi giderek daha fazla dış talebe ve yüksek kamu açıklarının sürdürülmesi yoluyla maliye politikasından gelen desteğe bağımlı bıraktığı vurgulandı.

Açıklamada, kurumsal sektörün, yatırımların tasarrufları aşması nedeniyle büyük bir net borçlanma pozisyonu taşıdığı, ancak bu durumun, hanehalkı sektöründeki çok büyük net kredi verme pozisyonu tarafından fazlasıyla dengelendiği aktarıldı. Bu tablonun, tasarrufların yüksek seyretmeye devam etmesini ve son yıllarda hanehalkının gayrimenkul yatırımlarında görülen keskin düşüşü yansıttığı vurgulandı.

Açıklamada, 2023'te yüzde 34,9 olan hanehalkı tasarruf oranının, 2024'te yatay seyrettiği ve gelir artışının tüketimi aşması nedeniyle 2025'te yüzde 35,3'e yükseldiği belirtildi.

Toplam yatırımların gerilemekte olduğu dikkate alındığında, kurumsal sektörün net borçlanma pozisyonunun son dönemde muhtemelen daraldığına işaret edilen açıklamada, bunun da özel sektörün toplam net kredisini daha da artırdığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Fitch Ratings, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fitch'ten Çin Ekonomisi Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Kahramanmaraş’ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti
Hollanda’da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

21:19
Cüneyt Özdemir, Meksika’da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
20:44
Epstein soruşturmasında İngiltere’nin eski ABD Büyükelçisi tutuklandı
Epstein soruşturmasında İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi tutuklandı
20:38
Masumiyet Müzesi Dizisi, Müzeye İlgiyi Artırdı
Masumiyet Müzesi Dizisi, Müzeye İlgiyi Artırdı
19:54
Skandal videonun ardından Hadise geri adım attı
Skandal videonun ardından Hadise geri adım attı
19:31
İşte Türkiye’nin en zengin insanları Listeye bir isim ilk kez girdi
İşte Türkiye'nin en zengin insanları! Listeye bir isim ilk kez girdi
19:01
Canlı anlatım: Fenerbahçe için stresli dakikalar Kırmızı kart çıktı
Canlı anlatım: Fenerbahçe için stresli dakikalar! Kırmızı kart çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 22:08:23. #7.13#
SON DAKİKA: Fitch'ten Çin Ekonomisi Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.