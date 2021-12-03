Fiyat artışları (4)

Türkiye'de kasımda yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 25,74 ile " Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" olarak belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kasım ayında İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 5,17 ile " Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde oldu.
12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 20,77 ile " Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli" bölgesinde gerçekleşti.
Yıllık bazda en yüksek artış da yüzde 25,74 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" bölgesinde gözlenirken bu bölgeyi yüzde 25,73 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli", 24,93 ile " Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane" bölgeleri izledi.
Geçen yılın kasım ayına göre en düşük fiyat artışı ise yüzde 19,29 ile "İstanbul" bölgesinde hesaplandı.
Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:
|İBBS 2. Düzey
|Bir önceki aya göre değişim oranı (Yüzde)
|Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (Yüzde)
|TR Türkiye
|3,51
|21,31
|TR10 (İstanbul)
|2,86
|19,29
|TR21 ( Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)
|3,47
|21,93
|TR22 ( Balıkesir, Çanakkale)
|3,74
|23,09
|TR31 (İzmir)
|2,89
|19,99
|TR32 ( Aydın, Denizli, Muğla)
|4,01
|24,03
|TR33 ( Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak)
|4,25
|24,68
|TR41 ( Bursa, Eskişehir, Bilecik)
|3,29
|21,52
|TR42 ( Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)
|3,71
|22,64
|TR51 (Ankara)
|3,47
|19,97
|TR52 ( Konya, Karaman)
|4,26
|23,21
|TR61 ( Antalya, Isparta, Burdur)
|3,84
|24,29
|TR62 ( Adana, Mersin)
|3,81
|21,12
|TR63 ( Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye)
|3,60
|21,98
|TR71 ( Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir)
|4,16
|25,42
|TR72 ( Kayseri, Sivas, Yozgat)
|4,30
|23,66
|TR81 ( Zonguldak, Karabük, Bartın)
|4,49
|24,49
|TR82 ( Kastamonu, Çankırı, Sinop)
|3,74
|24,43
|TR83 ( Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)
|4,24
|23,95
|TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane)
|4,18
|24,93
|TRA1 ( Erzurum, Erzincan, Bayburt)
|3,78
|21,87
|TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan)
|4,24
|25,74
|TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli)
|3,75
|25,73
|TRB2 ( Van, Muş, Bitlis, Hakkari)
|4,45
|21,62
|TRC1 ( Gaziantep, Adıyaman, Kilis)
|3,83
|22,85
|TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır)
|5,17
|22,51
|TRC3 ( Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)
|4,29
|22,33
Kaynak: AA
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