Fiyat artışları (4)

Türkiye'de kasımda yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 25,74 ile " Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kasım ayında İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 5,17 ile " Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde oldu.

12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 20,77 ile " Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli" bölgesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış da yüzde 25,74 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" bölgesinde gözlenirken bu bölgeyi yüzde 25,73 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli", 24,93 ile " Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane" bölgeleri izledi.

Geçen yılın kasım ayına göre en düşük fiyat artışı ise yüzde 19,29 ile "İstanbul" bölgesinde hesaplandı.

Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:

İBBS 2. Düzey Bir önceki aya göre değişim oranı (Yüzde) Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (Yüzde) TR Türkiye 3,51 21,31 TR10 (İstanbul) 2,86 19,29 TR21 ( Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) 3,47 21,93 TR22 ( Balıkesir, Çanakkale) 3,74 23,09 TR31 (İzmir) 2,89 19,99 TR32 ( Aydın, Denizli, Muğla) 4,01 24,03 TR33 ( Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) 4,25 24,68 TR41 ( Bursa, Eskişehir, Bilecik) 3,29 21,52 TR42 ( Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) 3,71 22,64 TR51 (Ankara) 3,47 19,97 TR52 ( Konya, Karaman) 4,26 23,21 TR61 ( Antalya, Isparta, Burdur) 3,84 24,29 TR62 ( Adana, Mersin) 3,81 21,12 TR63 ( Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) 3,60 21,98 TR71 ( Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) 4,16 25,42 TR72 ( Kayseri, Sivas, Yozgat) 4,30 23,66 TR81 ( Zonguldak, Karabük, Bartın) 4,49 24,49 TR82 ( Kastamonu, Çankırı, Sinop) 3,74 24,43 TR83 ( Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) 4,24 23,95 TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) 4,18 24,93 TRA1 ( Erzurum, Erzincan, Bayburt) 3,78 21,87 TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) 4,24 25,74 TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) 3,75 25,73 TRB2 ( Van, Muş, Bitlis, Hakkari) 4,45 21,62 TRC1 ( Gaziantep, Adıyaman, Kilis) 3,83 22,85 TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) 5,17 22,51 TRC3 ( Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) 4,29 22,33 (Bitti) (Bitti)

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