Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Tam Finans Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Karamanlı seçildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, finansal kiralama, faktoring, finansman, varlık yönetimi ve tasarruf finansman sektörlerini aynı çatı altında temsil eden FKB'nin Yönetim Kurulu Başkanlığına, yönetim kurulu kararıyla Hakan Karamanlı getirildi.

Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden 1992 yılında mezun olan Hakan Karamanlı, kariyerine aynı yıl Türkiye İş Bankasında yazılım uzmanı olarak başladı.

Anadolu Grubu'nda 1995 yılında sistem analisti olarak görev yapan Karamanlı, 1997'de Garanti Bankasına katıldı. Karamanlı, burada sistem uzmanlığı görevinin ardından açık sistemlerden sorumlu yöneticilik, operasyon ve müşteri hizmetleri birimleri müdürlüğü ile platform ve uygulama yönetiminden sorumlu birim müdürlüğü görevlerini üstlendi.

Karamanlı, 2014'te Tam Finans'a Operasyon ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak katıldı, 2015 yılından itibaren Krediler, İstihbarat ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Temmuz 2019'da Tam Finans CEO'luğuna atanan Karamanlı, halen bu görevini sürdürüyor.

Finans ve teknoloji sektörlerinde 30 yılı aşkın deneyime sahip Karamanlı, kariyeri boyunca bankacılık, finans, bilgi teknolojileri, operasyon, kredi ve istihbarat alanlarında üst düzey sorumluluklar üstlendi. Karamanlı, yeni dönemde FKB çatısı altındaki sektörlerin büyümesi, finansal sistem içindeki payının artırılması, reel sektörün finansmana erişiminin güçlendirilmesi ve dijital dönüşümün hızlandırılması başlıklarında çalışmalara liderlik edecek.

FKB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Karamanlı, yeni dönemde temsil ettikleri sektörlerin reel sektörün finansman ihtiyaçlarının karşılanması, tasarrufların ekonomiye kazandırılması ve finansal sistemin gelişmesine katkı sağlamayı sürdüreceğini bildirdi.

Yeni dönemde önceliklerinin, FKB çatısı altında temsil edilen sektörlerin hem büyüklüğünü hem de ekonomiye sağladıkları katkıyı artırmak olduğunu belirten Karamanlı, "Teknoloji, veri, güçlü risk yönetimi ve kurumsal altyapıyı merkeze alarak KOBİ'lerden ihracatçılara, yatırım yapan şirketlerden tasarruf sahiplerine kadar geniş bir kesimin finansal çözümlere daha etkin erişimini destekleyen, sektörler arasındaki sinerjiyi güçlendiren ve FKB'yi finansal sistemin dönüşümünde daha etkin konuma taşıyan bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.