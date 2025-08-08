Ford Transit 60 Yaşında - Son Dakika
Ekonomi

Ford Transit 60 Yaşında

Ford Transit 60 Yaşında
08.08.2025 13:21
Ford Transit, 1965'ten beri 13 milyon adetten fazla üretildi, 60. yılını kutluyor.

9 Ağustos 1965'te üretim hattından indirilen ilk Ford Transit'in üzerinden tam 31 milyon 536 bin dakika geçti. 1967'den bu yana Ford Otosan tarafından Türkiye'de üretilen model, üretildiği ilk dakikadan itibaren profesyoneller, işletmeler ve toplulukları destekleyen güç merkezi haline geldi.

Avrupa'da ticari işletmelerin kullanımına ilk kez sunulduğu 1965'ten sadece iki yıl sonra Ford Otosan tarafından Türkiye'de üretilmeye başlanan Ford Transit, 60 yaşına girdi. 9 Ağustos 1965'te üretim hattından indirilen ilk Ford Transit'in üzerinden tam 31 milyon 536 bin dakika geçti. Ford Otosan'ın Gölcük Fabrikası'nda üretilen Transit, profesyoneller, işletmeler ve toplulukları destekleyen güç merkezi oldu. Marka, 1965 yılında "Her dükkan sahibi, müteahhit, ambulans şoförü, inşaatçı, fırıncı, mum üreticisi veya tatilci, kendi özel ihtiyacını Ford Transit ile karşılayabilir" açıklamasını yaptı.

Şirket, Transit ile ilgili şu rakamları açıkladı:

"Ford Transit üretimi, 60 yılda 13 milyon adedi aştı. Bu rakam, 365 gün boyunca, 7 gün 24 saat, kesintisiz olarak her 2,5 dakikada bir üretim hattından yeni bir Ford Transit aracının indirildiği anlamına geliyor. Transit, dünyanın en çok satan bir numaralı van'ı oldu. Model, Avrupa ve Türkiye'de 1965'ten bu yana 10 milyon 100 bin adet üretildi. Küresel üretim adedi ise 13 milyonu aştı. 2024 yılında Avrupa'da satılan 1 ton ve 2 ton segmentlerindeki her 5 van'dan 1'i Ford Transit veya Transit Custom oldu. 2024 yılında Avrupa genelinde ortalama olarak her 2 dakikada 1 adet Transit van satın alındı. İkonik Mk1 Transit, yaklaşık 1,7 tona (35 cwt) kadar yük taşıma kapasitesi sunuyordu. Günümüzün Transit panelvanı, 2,4 tonu aşan yük taşıma kapasitesiyle öne çıkıyor. L4H3 gövde seçeneğine sahip olan en büyük Transit model, 15,1 metreküplük yükleme hacmiyle yaklaşık 236 bin adet pinpon topu taşıyabiliyor.

Ford Super Van 4.2'nin elektrikli versiyonu 2.000 PS güç üretiyor. E-Transit'in gelişmiş menzil seçeneği, sürüş menzilini 402 kilometreye kadar çıkarıyor. Bu rakam, standart bataryaya kıyasla yüzde 28'lik bir artış anlamına geliyor. Avrupa'daki Transit ve Transit Custom satışlarında 2014-2024 yılları arasında yüzde 52'lik bir artış kaydedildi. 2024'te Avrupa ve Türkiye'de üretilen Transit adedi, 1966'daki ilk tam üretim yılına kıyasla dört kat arttı.

Ford Otosan Müşteri ve Teknoloji Merkezi Çalışan Müşteri Sadakat Takımları ve "Uptime" Takımları, 2025 yılının ilk altı ayında, bağlı araçlardan gelen sinyallerle müşterileri arıza ile karşılaşmadan uyararak araç kullanabilirliği 10 bin gün artırdı.

Transit veya Transit Custom, 59 yıldır Birleşik Krallık'ta en çok satan van modeli oldu." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Türkiye, Ford, Van, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ford Transit 60 Yaşında - Son Dakika

SON DAKİKA: Ford Transit 60 Yaşında
