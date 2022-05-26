Fuar İzmir'de zeytinyağı müzayedesi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonu doğrultusunda Fuar İzmir'de yapılacak "Olivtech Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı"nda zeytinyağı müzayedesi düzenleniyor. Yarın (26 Mayıs) yapılacak müzayede ile 25 yerel üretici ve kooperatifin geleneksel usullerle sıkılmış ve şişelenmiş "özel zeytinyağları" satışa sunulacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanı olduğu 2016'da ilki düzenlenen zeytinyağı müzayedesi, Fuar İzmir'e taşınıyor. 26-29 Mayıs tarihleri arasındaki "10. Olivtech Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı" çerçevesinde yapılacak müzayede ile 25 yerel üretici ve kooperatifin geleneksel usullerle sıkılmış ve şişelenmiş "özel zeytinyağları" satışa sunulacak. Yarın (26 Mayıs) saat 17.00'deki müzayede Nedim Atilla'nın münadiliği ve Bilge Keykubat'ın anlatımları ile olacak.

"Bölge ağaçlar cömert davrandı"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir'in bilge ağaçları bu yıl yine cömert davrandı. Gelin yüzyıllardır zeytinini bizden esirgemeyen bu ağaçların gölgesinde buluşalım" dedi. Ölmez ağacı olarak bilinen zeytin ağacının insanlık tarihinde çok önemli yeri olduğunu söyleyen Başkan Soyer, "Zeytin ağacı fırtına, deprem ne olursa olsun binlerce yıl meyve vermeye devam eder. Bizim için bir umut, bir semboldür. Müzayedede rakam ne olursa olsun, zeytin ağacının değerini karşılayacak bir şey olmayacak. Bizim yapmaya çalıştığımız şey zeytin ağacıyla ilgili farkındalığı büyütmek. Üreticimizi doğayla barışık bir tarımı desteklemeye gayret ediyoruz. Bu müzayede de bu anlayışın bir örneğini gösterecek" dedi.

Olivtech ve Ekoloji İzmir

İZFAŞ'ın Fuar İzmir'de düzenleyeceği 10. Olivtech Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı ile organik sektörünün Türkiye'deki tek ihtisas fuarı olan Ekoloji İzmir çerçevesinde dört gün boyunca birçok ünlü ismin katılacağı söyleşi ve paneller, mutfak şovları ve yarışmalar yapılacak, ayrıca tadım stantları yer alacak.

Zeytinin anavatanı Anadolu'nun ürün çeşitliliğini sergilemek, Türk firmalarının uluslararası pazarda rekabet güçlerini artırmak amacıyla yapılan Olivtech sektörün önde gelen katılımcılarını dünyanın dört bir yanındaki profesyonel alıcılarla buluşturacak. Ekoloji İzmir Fuarı ise organikten kozmetiğe; gıdadan sertifikasyon kuruluşlarına kadar yenilikçi geniş bir ürün yelpazesi sunacak. Türkiye'yi uluslararası alanda temsil eden organik sertifikalı ürünlerin ve sektörün tüm paydaşlarının yer aldığı tek fuar olan Ekoloji İzmir'de, "Ekoloji Ormanı" ve "Organik Pazar" alanı da yer alacak.

Yarım litresi 30 bin liraya satılmıştı

2016'da Seferihisar Belediyesi tarafından ilki düzenlenen zeytinyağı müzayedesi en büyük başarısını 2018 yılındaki etkinlikle göstermişti. Seferihisar Belediyesi tarafından tespit edilen 500 yaş ve üzerinde 200 ağaçtan toplanan zeytinler belediyenin zeytinyağı fabrikasında geleneksel yöntemlerle sıkılmış ve 21 kategoride müzayede usulüyle satılmıştı. Bin 800 yılık Umay Nine isimli zeytin ağacından elde edilen ve yarım litresi 30 bin lira olan zeytinyağını ise Salih Değerli, torunu Sami Değerli ile Tunç Soyer'in elinden almıştı. Satıştan elde edilen gelir, öğrencilere burs olarak verilmişti. - İZMİR