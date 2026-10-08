GATHİB 9 ayda 187 ülkeye 2,7 milyar dolarlık ihracat yaptı, en fazla satış AB'ye oldu - Son Dakika
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GATHİB 9 ayda 187 ülkeye 2,7 milyar dolarlık ihracat yaptı, en fazla satış AB'ye oldu

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GATHİB üyeleri, yılın ilk 9 ayında 187 ülkeye 2 milyar 716 milyon 887 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Eylülde 344 milyon 310 bin dolarlık dış satım yapılırken, ilk 9 ayda en fazla ihracat 757 milyon dolarla AB ülkelerine gerçekleşti.

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) üyeleri, 9 ayda 187 ülkeye 2,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, GATHİB Yönetim Kurulu Toplantısı'nda eylül ayı ihracat verileri ile tekstil sektörünün gündemindeki gelişmeler değerlendirildi.

GAİB Koordinatör Başkanı Mete Akcan, eylül ayında GATHİB üyelerince 344 milyon 310 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Akcan, yılın ilk 9 ayında toplam ihracatın 2 milyar 716 milyon 887 bin dolara ulaştığını ifade ederek, sektörde önceki dönemlere göre belirgin bir toparlanma sürecinin yaşandığını kaydetti.

İhracatın sürdürülebilir şekilde artırılması ve bölgenin küresel pazarlardaki rekabet gücünün güçlendirilmesi için stratejik çalışmaların devam ettiğini aktaran Akcan, küresel ekonomik gelişmeler, bölgesel çatışmalar ve artan navlun maliyetlerinin uluslararası pazarlarda rekabet koşullarını zorlaştırdığını belirtti.

Akcan, tüm bu olumsuzluklara rağmen Güneydoğu tekstil sektörünün küresel ölçekteki güçlü konumunu koruduğunu vurgulayarak, yılın 9 ayında 187 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

Toplantıya katılan Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü AB Tek Pazar ve Yeşil Mutabakatı Dairesi Başkanı Elif Berrak Taşyürek de tekstil sektörünün Avrupa Birliği pazarında önümüzdeki dönemde karşılaşacağı yeni düzenlemeler ile yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

En fazla ihracat AB ülkelerine

Tekstil ihracatının ülke gruplarına göre dağılımında Avrupa Birliği ülkeleri ilk sırada yer aldı.

Bu ülke grubuna 757 milyon dolarlık ihracat yapılırken, Ortadoğu ülkelerine 643 milyon dolar, Afrika ülkelerine ise 324 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Ülke bazında ise Irak 256 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı. Irak'ı 238 milyon dolarla Birleşik Krallık ve 202 milyon dolarla Suriye takip etti.

Kaynak: AA
İhracatEkonomiSon Dakika

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