GAZİANTEP - "Domotex Turkey Halı Fuarı" açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

GAZİANTEP - "Domotex Turkey Halı Fuarı" açıldı

15.05.2022 06:18
GAZİANTEP - "Domotex Turkey Halı Fuarı" açıldı

Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarı "DOMOTEX Turkey", Ortadoğu Fuar Merkezi'nde ziyarete açıldı.

Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarı "DOMOTEX Turkey", Ortadoğu Fuar Merkezi'nde ziyarete açıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Ticaret Odası, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği, Gaziantep Halıcılar Odası ve Deutsche Messe Hannover Fairs Türkiye Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen fuarın açılışında, kentin önemli bir ihracat merkezi olduğunu söyledi.

Kentin bugününün dünden daha güzel olduğunu belirten Gül, "İnanıyorum ki yarın daha da güzel olacak. Halının yüzde 78'i burada üretiliyorsa burası halının başkentidir. Bu fuarların olabildiğince genişlemesi ve duyurulması lazım. Bu başkentliliğin mutlaka sürdürülmesi lazım. Lojistik anlamda çok önemli olan İskenderun-Hassa tünelinde sona yaklaşıldı. İskenderun Limanı'na çok daha çabuk ulaşılacak, ihracatta üstünlük sağlanacak. Bunun yanında demir yolu hattı yapılacak. Bu yıl ihale edilecek. Böylelikle limana çok hızlı ulaşacağız. Bu daha ihracat için önemli bir adım." dedi.

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Kovid-19 salgını nedeniyle fuarın 2 yıl yapılamadığını dile getirdi. Fuara 14 ülke ve 81 ilden katılım sağlandığını söyleyen Yıldırım, şunları ifade etti:

"Bugün Gaziantep'teki tezgahlarda 321 milyon metrekare halı dokuyarak Türkiye'deki halı üretiminin yüzde 78'ini gerçekleştiriyoruz. Dünyadaki ihracatın yüzde 61'i bu tezgahlarda üretiliyor. Sektör binlerce kişiye iş kapısı oluyor, birçok sektör için de sinerji yaratıyor. Dünyadaki 3 milyar dolarlık ihracat hacminin 2,1 milyar doları Türkiye'ye, 1,8 milyar doları ise Gaziantep'e ait. Bunun anlamı şu, dünya halı sektörünün kalbi Gazi şehirde atıyor. Kur dengesi ve fiyat istikrarını sağlayacak güçlü aksiyonlar alarak reel sektör desteklenirse emin olun Gaziantep halı kadar güçlü birkaç sektörün daha üretim ve ihracat üssü olabilir. Gaziantep, bunu başarabilecek potansiyele, bilgi ve deneyime sahiptir."

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zeynel Abidin Kaplan da halıcıların bu fuarla adeta bayramı yaşadığını belirtti.

Tüm olumsuzluklara rağmen kent sanayicisinin üretmeye devam ettiğini vurgulayan Kaplan, "500'ü aşkın halı tezgahı, 200 civarında halı üreticisi, 50 binin üzerinde çalışanı ve dünya halı modasına yön veren bilgi ve kültür birikimiyle sahip olduğumuz bu güç, doğru kullanıldığında yaşadığımız sıkıntılar ve sektörlerin tamamını etkileyen bu krizler elbette çözülecektir. Bizler uzun yıllardır dersimize iyi çalışıyoruz. Dünya devi olmamız bir gecede olmadı. 'Dünya halı sektörünün başkenti' unvanını akşamdan sabaha kazanmadık. Büyük emekler, büyük çabalar ve hayaller sektörümüzü bulunduğu konuma getirdi." diye konuştu.

Açılışa, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Müslüm Yüksel, Mehmet Erdoğan, Ahmet Uzer, Nejat Koçer, Derya Bakbak, Mehmet Sait Kirazoğlu, MHP Gaziantep milletvekilleri Muhittin Taşdoğan ve Sermet Atay ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri açılış kurdelesini kesti, fuar alanını gezdi.

YORUMLAR
500
Doomotex Turkey kapılarını açtı Doomotex Turkey kapılarını açtı GAZİANTEP'TE 'DOMOTEX TURKEY' HALI FUARI AÇILDI GAZİANTEP'TE 'DOMOTEX TURKEY' HALI FUARI AÇILDI

Gaziantep, İhracat, Türkiye, Turkey, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi GAZİANTEP - 'Domotex Turkey Halı Fuarı' açıldı - Son Dakika


Son Dakika
00:45 Finlandiya'dan NATO üyeliği açıklaması geldi: Türkiye ile farklılıkların üstesinden gelebileceğimizi umuyorum
00:38 New York'ta süpermarkete kanlı saldırı: 8 kişi yaşamını yitirdi
00:12 Tam "yaz geldi" derken yağışlı havalar geri dönüyor! İşte Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu tahmini
00:09 Bakan Nebati'den Güldür Güldür'de yayınlanan skecine ilk yorum: Keyifle izledim
23:35 2. Lig'e düşen Bursaspor'da tansiyon yükseldi! Taraftar, takım kaptanına yumruk attı
23:13 Liverpool'da Klopp, adını tarihe yazdırmaya devam ediyor! FA Cup'ta 16 yıllık hasret sona erdi
23:11 Drone ve köpeklerle yapılan arama çalışmaları sonuç verdi: 86 yaşındaki yaşlı kadın ormanda bitkin halde bulundu
23:10 İstanbul'da son 24 saatin göçmen bilançosu: Toplam 352 düzensiz göçmen yakalandı, sınır dışı işlemleri başladı
23:08 Trabzon'da görkemli tören! Şampiyonluk kupası futbolcuların ellerinde göğe yükseldi
22:59 AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan iddialı 2023 sözleri: Yüzde 75'in üzerine çıkacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 06:25:31. #1.13#
SON DAKİKA: GAZİANTEP - "Domotex Turkey Halı Fuarı" açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement