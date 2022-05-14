Gaziantep'te "Domotex Turkey Halı Fuarı" açıldı - Son Dakika

Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarı "DOMOTEX Turkey", Ortadoğu Fuar Merkezi'nde ziyarete açıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Ticaret Odası, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği, Gaziantep Halıcılar Odası ve Deutsche Messe Hannover Fairs Türkiye Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen fuarın açılışında, kentin önemli bir ihracat merkezi olduğunu söyledi.

Kentin bugününün dünden daha güzel olduğunu belirten Gül, "İnanıyorum ki yarın daha da güzel olacak. Halının yüzde 78'i burada üretiliyorsa burası halının başkentidir. Bu fuarların olabildiğince genişlemesi ve duyurulması lazım. Bu başkentliliğin mutlaka sürdürülmesi lazım. Lojistik anlamda çok önemli olan İskenderun-Hassa tünelinde sona yaklaşıldı. İskenderun Limanı'na çok daha çabuk ulaşılacak, ihracatta üstünlük sağlanacak. Bunun yanında demir yolu hattı yapılacak. Bu yıl ihale edilecek. Böylelikle limana çok hızlı ulaşacağız. Bu daha ihracat için önemli bir adım." dedi.

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Kovid-19 salgını nedeniyle fuarın 2 yıl yapılamadığını dile getirdi. Fuara 14 ülke ve 81 ilden katılım sağlandığını söyleyen Yıldırım, şunları ifade etti:

"Bugün Gaziantep'teki tezgahlarda 321 milyon metrekare halı dokuyarak Türkiye'deki halı üretiminin yüzde 78'ini gerçekleştiriyoruz. Dünyadaki ihracatın yüzde 61'i bu tezgahlarda üretiliyor. Sektör binlerce kişiye iş kapısı oluyor, birçok sektör için de sinerji yaratıyor. Dünyadaki 3 milyar dolarlık ihracat hacminin 2,1 milyar doları Türkiye'ye, 1,8 milyar doları ise Gaziantep'e ait. Bunun anlamı şu, dünya halı sektörünün kalbi Gazi şehirde atıyor. Kur dengesi ve fiyat istikrarını sağlayacak güçlü aksiyonlar alarak reel sektör desteklenirse emin olun Gaziantep halı kadar güçlü birkaç sektörün daha üretim ve ihracat üssü olabilir. Gaziantep, bunu başarabilecek potansiyele, bilgi ve deneyime sahiptir."

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zeynel Abidin Kaplan da halıcıların bu fuarla adeta bayramı yaşadığını belirtti.

Tüm olumsuzluklara rağmen kent sanayicisinin üretmeye devam ettiğini vurgulayan Kaplan, "500'ü aşkın halı tezgahı, 200 civarında halı üreticisi, 50 binin üzerinde çalışanı ve dünya halı modasına yön veren bilgi ve kültür birikimiyle sahip olduğumuz bu güç, doğru kullanıldığında yaşadığımız sıkıntılar ve sektörlerin tamamını etkileyen bu krizler elbette çözülecektir. Bizler uzun yıllardır dersimize iyi çalışıyoruz. Dünya devi olmamız bir gecede olmadı. 'Dünya halı sektörünün başkenti' unvanını akşamdan sabaha kazanmadık. Büyük emekler, büyük çabalar ve hayaller sektörümüzü bulunduğu konuma getirdi." diye konuştu.

Açılışa, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Müslüm Yüksel, Mehmet Erdoğan, Ahmet Uzer, Nejat Koçer, Derya Bakbak, Mehmet Sait Kirazoğlu, MHP Gaziantep milletvekilleri Muhittin Taşdoğan ve Sermet Atay ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri açılış kurdelesini kesti, fuar alanını gezdi.