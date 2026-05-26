Genç Girişimcilerden Yenilikçi E-İmza Çözümü

Genç girişimciler, dijital dünyadaki imza güvenliğini üst seviyeye çıkarmak amacıyla yeni nesil e-imza cihazı geliştirdi.

Erken yaşlarda oluşan teknoloji meraklarını eğitim ve iş hayatına taşıyan iki arkadaş, genç yaşta kendi girişimleriyle yola devam etme kararı aldı. İlk olarak çeşitli projelerde partner olarak sorumluluklar üstlenen CorvoLab, kendi çözümlerini de ortaya koymaya başladı.

Şirketin Kurucusu Ahmet Halit Yegin, AA muhabirine, CorvoLab'ın resmi olarak hizmete girmesiyle Tufan Karaman ile hayallerini gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi.

Start-up'lardan büyük ölçekli endüstriyel firmalara kadar geniş bir yelpazede mühendislik odaklı çözümler sunmak amacıyla yola çıktıklarını anlatan Yegin, sadece bir üretim merkezi değil, aynı zamanda fikirleri "ilk seferde doğru çalışan" ürünlere dönüştüren stratejik bir ortak olma vizyonuyla ilerlediklerini ifade etti.

Yegin, yürütecekleri çalışmalarla elektronik dizgi, kablaj ve fonksiyonel test gibi kritik süreçlerde yurt içindeki kabiliyetlere katkıda bulunmayı, dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflediklerini vurguladı.

Sahip oldukları yetkinliklerden yola çıkarak kendi ürünleri için de çeşitli çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Yegin, dijital alandaki güvenlik ihtiyacına çözüm bulmak, bu alandaki yerli üretime katkı sağlamak için e-imza konusunu gündeme aldıklarını aktardı.

Bugün kamu işlemlerinden bankacılığa, sözleşme onaylarından e-Devlet süreçlerine kadar hayatın her alanında kullanılan elektronik imzaların, dijital kimliklerin kilit taşını oluşturduğunu vurgulayan Yegin, "Bu alanda güvenlik açıklarını kapatmak için yerli mühendislik ürünü bir çözüm oluşturduk. Ürünün en büyük farkı, rakip çözümlerde bulunan ve siber saldırganlar tarafından manipüle edilebilen ek yazılımları (firmware) kullanmayan özel mimarisi. Bu donanımsal güvenlik odaklı yapı sayesinde dijital dünyada korkulu rüya haline gelen imza taklit etme ve kopyalama riskleri tamamen ortadan kalkıyor." dedi.

Hedef sınırları aşmak

Kullanıcı dostu özellikleriyle öne çıkan e-imza kitinin, tak-çalıştır (Plug & Play) yapısı sayesinde herhangi bir kurulum, güncelleme veya teknik tanımlama gerektirmeden anında kullanılabildiğini anlatan Yegin, "İster en yeni sürüm ister eski sürüm bir SIM kartınız olsun, cihaza taktığınız anda işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ayrıca Windows, macOS ve Linux gibi farklı işletim sistemleriyle tam uyumlu çalışması, ürünü her kesimden kullanıcı için erişilebilir kılıyor." diye konuştu.

Küresel pazarda rekabet etmeye hazır, CE belgelendirmesi ve RoHS uyumluluğu ile Avrupa Birliği pazarı başta olmak üzere tüm dünyada satış imkanına sahip bir çözüm oluşturduklarını dile getiren Yegin, "Üstelik yerli üretim ve optimize edilmiş tedarik yapısı sayesinde benzer yurt dışı menşeli ürünlere göre ortalama yüzde 25 daha düşük maliyet avantajı sunuyor. Bu durum, kamu kurumları ve büyük ölçekli şirketler için performans ve güvenlikten ödün vermeden ciddi bir tasarruf kapısı aralıyor." ifadelerini kullandı.

Ahmet Halit Yegin, tasarım kabiliyetleri sayesinde standart kalıpların dışına çıkarak kurumlara özel donanım özelleştirme özgürlüğü de sunabildiklerini söyledi.

Mini SIM formu veya gömülü (embedded) yapılar gibi farklı seçeneklerle her kurumun kendi operasyonel ihtiyacına göre özel tasarımlar yapabildiklerini anlatan Yegin, "Telefonlar için de imza atmaya uygun bir model geliştiriyoruz. Tasarım ve üretimi tamamen kendi bünyemizde yapmamız sayesinde kısıtlayıcı hazır çözümlere olan bağımlılığı sonlandırmayı ve Türkiye'nin teknoloji ihracatına katkıda bulunmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.