Genç Girişimcilerden Yenilikçi E-İmza Çözümü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Genç Girişimcilerden Yenilikçi E-İmza Çözümü

26.05.2026 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CorvoLab, dijital imza güvenliğini artıran yeni e-imza cihazı geliştirdi. Yerli üretim avantajıyla öne çıkıyor.

Genç girişimciler, dijital dünyadaki imza güvenliğini üst seviyeye çıkarmak amacıyla yeni nesil e-imza cihazı geliştirdi.

Erken yaşlarda oluşan teknoloji meraklarını eğitim ve iş hayatına taşıyan iki arkadaş, genç yaşta kendi girişimleriyle yola devam etme kararı aldı. İlk olarak çeşitli projelerde partner olarak sorumluluklar üstlenen CorvoLab, kendi çözümlerini de ortaya koymaya başladı.

Şirketin Kurucusu Ahmet Halit Yegin, AA muhabirine, CorvoLab'ın resmi olarak hizmete girmesiyle Tufan Karaman ile hayallerini gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi.

Start-up'lardan büyük ölçekli endüstriyel firmalara kadar geniş bir yelpazede mühendislik odaklı çözümler sunmak amacıyla yola çıktıklarını anlatan Yegin, sadece bir üretim merkezi değil, aynı zamanda fikirleri "ilk seferde doğru çalışan" ürünlere dönüştüren stratejik bir ortak olma vizyonuyla ilerlediklerini ifade etti.

Yegin, yürütecekleri çalışmalarla elektronik dizgi, kablaj ve fonksiyonel test gibi kritik süreçlerde yurt içindeki kabiliyetlere katkıda bulunmayı, dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflediklerini vurguladı.

Sahip oldukları yetkinliklerden yola çıkarak kendi ürünleri için de çeşitli çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Yegin, dijital alandaki güvenlik ihtiyacına çözüm bulmak, bu alandaki yerli üretime katkı sağlamak için e-imza konusunu gündeme aldıklarını aktardı.

Bugün kamu işlemlerinden bankacılığa, sözleşme onaylarından e-Devlet süreçlerine kadar hayatın her alanında kullanılan elektronik imzaların, dijital kimliklerin kilit taşını oluşturduğunu vurgulayan Yegin, "Bu alanda güvenlik açıklarını kapatmak için yerli mühendislik ürünü bir çözüm oluşturduk. Ürünün en büyük farkı, rakip çözümlerde bulunan ve siber saldırganlar tarafından manipüle edilebilen ek yazılımları (firmware) kullanmayan özel mimarisi. Bu donanımsal güvenlik odaklı yapı sayesinde dijital dünyada korkulu rüya haline gelen imza taklit etme ve kopyalama riskleri tamamen ortadan kalkıyor." dedi.

Hedef sınırları aşmak

Kullanıcı dostu özellikleriyle öne çıkan e-imza kitinin, tak-çalıştır (Plug & Play) yapısı sayesinde herhangi bir kurulum, güncelleme veya teknik tanımlama gerektirmeden anında kullanılabildiğini anlatan Yegin, "İster en yeni sürüm ister eski sürüm bir SIM kartınız olsun, cihaza taktığınız anda işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ayrıca Windows, macOS ve Linux gibi farklı işletim sistemleriyle tam uyumlu çalışması, ürünü her kesimden kullanıcı için erişilebilir kılıyor." diye konuştu.

Küresel pazarda rekabet etmeye hazır, CE belgelendirmesi ve RoHS uyumluluğu ile Avrupa Birliği pazarı başta olmak üzere tüm dünyada satış imkanına sahip bir çözüm oluşturduklarını dile getiren Yegin, "Üstelik yerli üretim ve optimize edilmiş tedarik yapısı sayesinde benzer yurt dışı menşeli ürünlere göre ortalama yüzde 25 daha düşük maliyet avantajı sunuyor. Bu durum, kamu kurumları ve büyük ölçekli şirketler için performans ve güvenlikten ödün vermeden ciddi bir tasarruf kapısı aralıyor." ifadelerini kullandı.

Ahmet Halit Yegin, tasarım kabiliyetleri sayesinde standart kalıpların dışına çıkarak kurumlara özel donanım özelleştirme özgürlüğü de sunabildiklerini söyledi.

Mini SIM formu veya gömülü (embedded) yapılar gibi farklı seçeneklerle her kurumun kendi operasyonel ihtiyacına göre özel tasarımlar yapabildiklerini anlatan Yegin, "Telefonlar için de imza atmaya uygun bir model geliştiriyoruz. Tasarım ve üretimi tamamen kendi bünyemizde yapmamız sayesinde kısıtlayıcı hazır çözümlere olan bağımlılığı sonlandırmayı ve Türkiye'nin teknoloji ihracatına katkıda bulunmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Genç Girişimcilerden Yenilikçi E-İmza Çözümü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu
Aziz Yıldırım’dan dikkat çeken uyarı: UEFA küme düşürür Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken uyarı: UEFA küme düşürür
3 evladı ve eşiyle birlikte can veren annenin son paylaşımı yürekleri dağladı 3 evladı ve eşiyle birlikte can veren annenin son paylaşımı yürekleri dağladı
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama... Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...
Zaniolo Udinese’ye veda etti Galatasaray’a dönüyor Zaniolo Udinese'ye veda etti! Galatasaray'a dönüyor
Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi

11:50
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
11:44
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP’de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
11:03
İçişleri Bakanı Çiftçi’den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
İçişleri Bakanı Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
11:00
Elazığ’da 4 saatte 2 deprem Vatandaşlar diken üstünde
Elazığ'da 4 saatte 2 deprem! Vatandaşlar diken üstünde
10:50
Sibel Can sahnede coştu: Yıllar ona yarıyor
Sibel Can sahnede coştu: Yıllar ona yarıyor
09:53
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır’ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 12:05:38. #7.12#
SON DAKİKA: Genç Girişimcilerden Yenilikçi E-İmza Çözümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.