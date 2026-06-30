Gercüş\'te 107 üreticiye yüzde 75 hibeli tavuk ve yem dağıtıldı

Batman'ın Gercüş ilçesindeki 107 çiftçiye kanatlı hayvan ve üretim ekipmanı dağıtımı gerçekleştirildi.

Valilik koordinesinde, Batman İl Özel İdaresi ve Batman Belediyesinin yüzde 75 hibeli desteğiyle tarım ve hayvancılığı geliştirmek, kırsaldaki üreticiye can suyu olmak amacıyla yürütülen proje kapsamında, Gercüş ilçesindeki 107 çiftçiye kanatlı hayvan ve üretim ekipmanı dağıtımı gerçekleştirildi.

Projenin teknik süreçlerini yürüten ziraat yüksek mühendisi Ömer Ufuk Karahan, yerel üretimi artırmayı hedefleyen projenin detaylarını paylaştı. Büyük bir titizlikle yürütülen çalışma kapsamında, Gercüşlü 107 üreticinin her birine, 60 adet tavuk, 6 çuval yem, 1 adet yemlik ve 1 adet suluk teslim edildi. Projeden duydukları memnuniyeti dile getiren bölge çiftçileri, bu tür desteklerin üretim maliyetlerini ciddi oranda düşürdüğünü belirtti. Sağlanan yüzde 75'lik hibe sayesinde topraklarını daha verimli işleyebileceklerini ifade eden üreticiler, "Bu proje bizler için adeta bir can suyu oldu. Emeği geçen, bizleri yalnız bırakmayan başta Batman Valiliği olmak üzere tüm yetkililerimize teşekkür ederiz" dedi. - BATMAN