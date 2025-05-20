Gilead Sciences'ın Yeni Genel Müdürü Kiyawat

Gilead Sciences, Türkiye organizasyonunun yeni genel müdürü olarak Deepshikha Kiyawat'ı görevlendirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, biyofarmasötik alanında faaliyet gösteren Gilead Sciences'ın Türkiye operasyonlarının başına Deepshikha Kiyawat'ın getirildi.

Kiyawat, küresel sağlık ve kişisel bakım sektörlerinde stratejik liderlik, marka yönetimi ve ticari büyüme alanlarında 20 yıldan fazla deneyime sahip bulunuyor. Daha önce Bristol Myers Squibb, Novartis, Kimberly-Clark ve Procter & Gamble gibi şirketlerde çeşitli görevler üstlenen Kiyawat, farklı pazarlarda etkin ticari stratejiler geliştirme ve yüksek performanslı ekipler kurma konularında uzmanlık kazandı.

2020'de Gilead'a katılan Kiyawat, Güneydoğu Asya'da Küresel Hasta Çözümleri İcra Direktörü olarak başladığı görevine, daha sonra Küresel Distribütör Pazarları Ticari Lideri olarak devam etti.

Yeni görevinde Türkiye'deki hasta erişimini genişletmeye, veriye dayalı stratejilerle ticari büyümeyi hızlandırmaya ve yerel ekipleri güçlendirmeye odaklanması beklenen Kiyawat'ın liderlik anlayışının, Gilead'ın Türkiye'deki faaliyetlerini daha da geliştirmesi amaçlanıyor.