Girişimciler ve Yatırımcılar Ankara'da Buluştu

Ekonomi

Girişimciler ve yatırımcılar Başkentte buluştu

ANKARA - Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda gerçekleştirilen "TechAnkara Proje Pazarı" ile girişimciler, yatırımcılarla bir araya geldi.

Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda düzenlenen 'TechAnkara Proje Pazarı' ile girişimciler, yatırımcılarla bir araya geldi. ATO Congresium'da düzenlenen programa Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Ankara Valisi ve Ankara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Vasip Şahin, ATO Başkanı Gürsel Baran ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan katıldı.

Ayrıca program kapsamında TechAnkara Ödül Töreni de gerçekleştirildi. Törende Shellix Smart firmasının Mistikist ürünü birinci oldu. Kybele's Garden (As Biyoteknoloji) firmasının Fermente Alg Hammaddesi Üretimi projesi ikinci olurken, Retinow Sağlık firmasının Retinow AI ve Retinow Fundus Kamera projesi üçüncü oldu.

Türkiye'de teknoloji girişimciliğinin gelişim hızını artırmak, girişimcilik ekosistemimizin daha da güçlenmesini sağlayacak adımları hep birlikte kuvvetli bir şekilde atmaya gayret gösterdiklerini kaydeden Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, "Ar-Ge teşviklerimizden Teknopark uygulamalarımıza, TÜBİTAK ve KOSGEB desteklerimizden fonların fonu mekanizmalarımıza varıncaya kadar bütünleşik bir yaklaşımla hazırlanmış pek çok uygulama ve düzenleme ile Türkiye'nin teknoloji odaklı ekonomik dönüşümüne hız vermiş durumdayız. Teknoloji ve İnovasyon Fonu, Bölgesel Kalkınma Fonu, Bölgesel Girişim Sermayesi Fon Çağrıları, Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu gibi mekanizmalarımızla, uygulamalarımızla girişimcilerimiz için çarpan etkisi oluşturacak finansman imkanlarını ekosistemimizin hizmetine, istifadesine sunuyoruz. Bu finansman mekanizmalarıyla girişim sermayelerine şimdiye kadar bakanlık olarak 7,3 milyar liralık bir kaynağı ayırdık ve bunun sayesinde tam 67 milyar liralık bir finansmanın harekete geçmesine vesile olmuş durumdayız. Tohum ve tohum öncesi aşamadaki girişimlerin ölçeklenmesi için öncü rol üstlenen TÜBİTAK Girişimcilik Destek Programı bilinen adıyla BİGG programı ile bugüne kadar tam 2 bin 379 teknoloji girişiminin kurulmasını sağlamış durumdayız" diye konuştu.

Ankara'nın kadim bir şehir olduğunu vurgulayan Ankara Valisi ve Ankara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Vasip Şahin ise "Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve birçok medeniyetin başkentliğini yapmış, son olarak Cumhuriyet'in başkenti önemli bir şehrimiz. Ankara'nın çok yönlü bir şehir olduğunu söylemek isterim; Ankara sadece bir teknoloji şehri değil, sadece bir tarım şehri değil, sadece bir eğitim şehri de değil. Bunların hepsi birden yani çok yönlü bir şehir. Bu çok yönlülüğün şehrimize sağladığı müthiş dinamizmi yaşıyoruz. Ankara Kalkınma Ajansı olarak da biz bu dinamizmi doğru kanalize edip ülkemiz için doğru çıktılar ve faydalı neticeler oluşturması için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ankara Kalkınma Ajansı'nın hedeflerinden birinin Ankara'yı bir teknoloji üssüne dönüştürmek olduğunu dile getiren Şahin, "Kalkınma Ajansı olarak önceliğimiz şehrimizdeki özellikle göreceli olarak geride kalmış sektörleri öne çıkarmak. Hedefimiz de tabi ki Ankara'nın bir teknoloji üssü olarak uzay, havacılık ve diğer ileri teknoloji ürünlerindeki rolünü öne çıkararak bunu desteklemek. Yönetim Kurulumuzdaki toplantılarımızın çoğu bu konularla ilgili istişarelerle geçmekte. Buna hem bakanlığımız hem hükümetimiz ve özellikle de Cumhurbaşkanımız ciddi destek ve katkıda bulunuyorlar" şeklinde konuştu.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan ise yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"5 bin yıllık geçmişe sahip Ankara; Hititlerden Friglere, Roma'dan Selçukluya, Osmanlıdan Türkiye Cumhuriyeti Devletine pek çok medeniyete ve imparatorluğu ev sahipliği yapmış. Bürokrasi ve siyasetin merkezinde yer alan ve son zamanlarda da teknoloji bilim, girişimcilik ekosisteminin merkezine oturmuş önemli bir şehirdir.

Bu kadim topraklarda 15 yıl önce kurulan, kurulduğu günden bugüne 2 milyar liranın üzerinde proje desteği sunan Ankara Kalkınma Ajansımız spordan sanata, eğitimden sağlığa, teknolojiden bilime, kültürden turizme pek çok alanda Ankara'mızın marka değerini arttıracak projelere imza atmış, atmaya da devam edecektir. Bu alanların başında teknoloji gelmektedir. Ankara Kalkınma Ajansı olarak girişimciliği, dijital dönüşümü, teknolojiyi her alanda önemsiyor, kırsal değerlerimizi katma değere dönüştürmek için oluşturduğumuz 'Yeni nesil kırsal kalkınma' stratejimiz doğrultusunda Ankara kırsalını, teknolojik dönüşümü, inovasyonu özümseyip uygulaması için motive ediyoruz."

Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi.