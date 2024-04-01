YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Goldman Sachs'tan seçim sonrası ilk yorum: TL'de iyi performans bekliyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Goldman Sachs'tan seçim sonrası ilk yorum: TL'de iyi performans bekliyoruz

Geniş Video İzle

Goldman Sachs analistlerine göre, Türk Lirası seçimlerin ardından artan sermaye akımlarıyla daha iyi performans sergileyecek. Yerel seçimlerin tartışmasız geçmesi ve mevcut ekonomi politikalarının devam edeceği mesajları pozitif karşılandı.

01.04.2024 20:00  Güncelleme: 20:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye 31 Mart Yerel Seçimleri'nden çıkan sürpriz sonuçları konuşurken, ABD'li bankacılık devi Goldman Sachs seçimlerin ardından Türkiye ekonomisine yönelik ilk değerlendirmesini yayınladı.

TL'DE GEÇEN AYLARA GÖRE DAHA İYİ PERFORMANS BEKLENİYOR

Goldman Sachs analizcileri, Türk Lirası için olumlu bir performans beklendiği ifade etti. Analistler, seçimlerin geride kalmasının ardından artan sermaye akımlarıyla Türk Lirası'nın geçen aylara kıyasla daha iyi performans sergilemesini bekliyor.

Goldman Sachs'tan seçim sonrası ilk TL değerlendirmesi

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALAR SERMAYA GİRİŞLERİ BAŞLAYACAK"

Yerel seçimlerin tartışmasız geçmesine vurgu yapılırken, mevcut ekonomi politikalarının devam edeceğine dair mesajların pozitif karşılandığı ifade edildi. Banka, önümüzdeki haftalarda sermaye girişlerinin başlayacağına yönelik öngörülerde bulundu.

Goldman Sachs'tan seçim sonrası ilk TL değerlendirmesi

BAKAN ŞİMŞEK'İN SEÇİM SONRASI İLK AÇIKLAMASI

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de seçim sonrası ilk açıklamasında şunları söyledi: " Mahalli seçim sonuçları milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun. Eylül 2023'te açıkladığımız Orta Vadeli Programımızı (OVP) güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız.

OVP'de açıklanan takvime uygun olarak hayata geçireceğimiz yapısal reformlar ile ekonomide dönüşümü gerçekleştirerek verimlilik ve rekabet gücü artışı sağlayacağız. Böylece sürdürülebilir büyüme amacımıza ulaşarak sağlayacağımız kalıcı refah artışı toplumun tüm kesimlerince paylaşılacaktır. Başarıya giden yol azim, kararlılık ve sabır ister. Azimliyiz, kararlıyız, başaracağız."

Goldman Sachs\'tan seçim sonrası ilk yorum: TL\'de iyi performans bekliyoruz

Goldman Sachs, Finans, Politika, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Goldman Sachs'tan seçim sonrası ilk yorum: TL'de iyi performans bekliyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Demokrasimizin yeniden taçlandığı yerel seçimler ülkemize hayırlı olsun
    19:31 TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Demokrasimizin yeniden taçlandığı yerel seçimler ülkemize hayırlı olsun

    TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, seçim sonuçlarını değerlendirerek, demokrasinin yeniden taçlandığı yerel seçimlerin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi. Palandöken, seçilen belediye başkanlarına ve diğer görevlilere başarılar diledi ve ekonomide atılacak adımlara odaklanılması gerektiğini vurguladı.

  • Türk Akademisyen: Çin'in Kalkınma Modeli Hızlı Modernizasyon ve Büyümeye Örnek Teşkil Ediyor
    19:16 Türk Akademisyen: Çin'in Kalkınma Modeli Hızlı Modernizasyon ve Büyümeye Örnek Teşkil Ediyor

    Ankara merkezli Türkiye Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü Selçuk Çolakoğlu, Çin'in kalkınma modelinin hızlı modernleşme ve büyümeye örnek teşkil ettiğini belirtti. Çolakoğlu, Çin'in son 40 yılda önemli bir kalkınma ve dönüşüm süreci geçirdiğini vurgulayarak, Çin'in yüksek teknolojili endüstrileri ilerletme ve yenilikçi stratejiler uygulama kararlılığının ülkenin daha olgun bir kalkınma sürecine doğru ilerlediğini gösterdiğini ifade etti. Ayrıca, Çin'in küresel tedarik zincirlerinin merkezinde yer aldığını ve dünya ekonomisini canlandırdığını belirten Çolakoğlu, Asya ülkelerinin ekonomik yükseliş yaşadığını ve küresel ekonomi, ticaret ve üretim faaliyetlerine daha aktif şekilde katıldığını söyledi.

  • BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı
    18:45 BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 artışla 9.157,54 puandan tamamladı. Mali endeks ve hizmetler endeksi değer kazanırken, sanayi endeksi ve teknoloji endeksi değer kaybetti. Altın ons fiyatı 2.237 dolardan işlem görürken, Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı geriledi. TCMB, doların bugünkü efektif kurunu açıkladı.

  • BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı
    18:29 BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 değer kazanarak 9.157,54 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 2,08, holding endeksi yüzde 1,41 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,36 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 5,39 ile madencilik oldu. Dolar/TL ise yüzde 1,9 azalışla 31,7540'a gerileyerek 21 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Küresel piyasalarda tatil havası devam ederken, bu hafta gözler, başta ABD'de açıklanacak istihdam raporu olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

  • Malkara'da yerli ve milli ayçiçeği tohum dağıtım töreni yapıldı
    18:09 Malkara'da yerli ve milli ayçiçeği tohum dağıtım töreni yapıldı

    Tarım Alanlarının Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Malkara'da, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yerli ve milli ayçiçeği tohumları üreticilere dağıtıldı. Proje kapsamında üreticilere Trakya bölgesi şartlarına uygun olarak geliştirilmiş 3 farklı çeşit tohum dağıtıldı. İl Müdürü Oktay Öcal, dağıtım töreni öncesinde çiftçilerin taleplerini dinleyerek projeler hakkında bilgiler verdi.

  • İzmir İş Dünyası Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi
    18:00 İzmir İş Dünyası Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi

    İzmir'de iş dünyası, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yapılan açıklamalarda bulundu. İş dünyası temsilcileri, seçim sonuçlarının ülke ve ekonomi için önemli olduğunu vurgulayarak, belediye başkanlarını kutladı ve ekonomiye odaklanmanın gerekliliğini belirtti.


20:19 Muhtarlık seçimlerinde çıkan kavgalarda 6 kişi öldü, 62 kişi yaralandı Muhtarlık seçimlerinde çıkan kavgalarda 6 kişi öldü, 62 kişi yaralandı
20:00 Goldman Sachs’tan seçim sonrası ilk yorum: TL’de iyi performans bekliyoruz Goldman Sachs'tan seçim sonrası ilk yorum: TL'de iyi performans bekliyoruz
19:04 Cumhuriyet tarihinin en düşük oy alan partisi ortaya çıktı Cumhuriyet tarihinin en düşük oy alan partisi ortaya çıktı
18:17 İsrail, Şam’da İran Konsolosluğu’nu vurdu Devrim Muhafızları Ordusu komutanıyla birlikte 8 kişi öldü İsrail, Şam'da İran Konsolosluğu'nu vurdu! Devrim Muhafızları Ordusu komutanıyla birlikte 8 kişi öldü
17:28 AK Parti’de seçim sonrası ilk MYK yarın toplanıyor 6 isim topun ağzında AK Parti'de seçim sonrası ilk MYK yarın toplanıyor! 6 isim topun ağzında
20:30 Sayılmayan oylar çöpe atıldı, 1750 seçmenli mahallede muhtar seçilemedi Sayılmayan oylar çöpe atıldı, 1750 seçmenli mahallede muhtar seçilemedi
17:18 Sevkler ortalığı iyice karıştırdı Trabzonspor, TFF’yi istifaya davet etti Sevkler ortalığı iyice karıştırdı! Trabzonspor, TFF'yi istifaya davet etti
17:12 İstanbul Beyoğlu’nda İETT otobüsü yayaların arasına daldı, 2 kişi yaralandı İstanbul Beyoğlu'nda İETT otobüsü yayaların arasına daldı, 2 kişi yaralandı
15:57 Seçim günü ilk poz geldi Ceyda Düvenci aşkını ilan etti Seçim günü ilk poz geldi! Ceyda Düvenci aşkını ilan etti
15:36 Fenerbahçe’den disiplin sevklerine zehir zemberek tepki Fenerbahçe'den disiplin sevklerine zehir zemberek tepki
15:29 Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Temel Peker istifa etti Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Temel Peker istifa etti
14:46 Meral Akşener’den seçim sonrası ilk yorum Meral Akşener'den seçim sonrası ilk yorum
14:38 Maaşların erimesinin önüne böyle geçilecek Cevdet Yılmaz tarih verdi Maaşların erimesinin önüne böyle geçilecek! Cevdet Yılmaz tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 21:22:15. #1.13#
SON DAKİKA: Goldman Sachs'tan seçim sonrası ilk yorum: TL'de iyi performans bekliyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement