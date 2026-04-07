Gram Altın 6.660 Liradan İşlem Görüyor

07.04.2026 10:02
Gram altın, güne 6.660 liradan başladı, ons fiyatındaki düşüş etkiliyor. Jeopolitik riskler de etkili.

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 660 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 6 bin 666,5 liradan tamamladı.

Güne negatif başlayan gram altın saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 6 bin 660 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 250 liradan, Cumhuriyet altını 46 bin 150 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 4 bin 645 dolardan işlem görüyor.

ABD/İsrail-İran arasındaki savaşın uzaması ve daralan petrol arzı, enflasyonist baskıları artırırken ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankalarının para politikasında gevşemeye gitme alanını sınırlıyor. Bu durum altın fiyatları üzerinde negatif etkiler oluşturuyor.

Enerji fiyatlarının daha da yükselmesi halinde faiz artışı tartışmalarının bile gündeme gelebileceği tahmin ediliyor.

Jeopolitik risk ve enflasyona karşı güvenli liman olarak görülen altına, faiz getirisi sağlamadığı için yüksek faiz ortamında yatırımcıların ilgisi azalıyor.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avrupa genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

