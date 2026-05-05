Gram Altın Güne Düşüşle Başladı

05.05.2026 23:04
Gram altın 6,673 TL'den işlem görüyor, çeyrek altın 10,949 TL, Cumhuriyet altını 43,683 TL.

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 673 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 artışla 6 bin 713 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kaybıyla 6 bin 673 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 949 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 683 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 4 bin 592 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutmasının ardından, dün gelen tepki alımlarıyla yükselen altının onsu, haftanın son işlem gününde satıcılı seyir izliyor.

Doların güçlü seyrini sürdürmesi ve Fed'in gelecek dönemde temkinli yaklaşımına devam edebileceğine dair beklentiler altın fiyatlarını baskılıyor.

Bugün yurt içi piyasalar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kapalı olacak.

Analistler, bugün ABD'de imalat aktivitesine yönelik verilerin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

