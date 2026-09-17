Gümrük muhafaza ekipleri kaçakçılara göz açtırmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gümrük muhafaza ekipleri kaçakçılara göz açtırmadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Gümrükler Muhafaza ekiplerince, bu yılın ocak-ağustos döneminde gerçekleştirilen 4 bin 397 farklı operasyonda, 81 milyar 970 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı, bu yılın ocak-ağustos döneminde gerçekleştirilen 4 bin 397 farklı operasyonda, 81 milyar 970 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün kaçakçılıkla mücadelenin ana aktörlerinden biri olarak her geçen gün uygulamalarını geliştirerek çalışmalarını titizlikle sürdürdüğü aktarıldı.

Gümrükler Muhafaza ekiplerinin gelişmiş risk analiz sistemleri, teknolojik kontrol altyapısı ve uzman personeliyle yürüttüğü çalışmalar neticesinde, ülkenin ekonomik güvenliğinin korunması, haksız rekabetin önlenmesi, toplum sağlığının muhafaza edilmesi ve suç örgütleriyle mücadele açısından önemli sonuçlar ortaya konulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gümrükler Muhafaza ekiplerince, bu yılın ocak-ağustos döneminde gerçekleştirilen 4 bin 397 farklı operasyonda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 78 artışla 81 milyar 970 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi. Başarılı operasyonlar sonucunda, 49,7 ton uyuşturucu madde, 927 bin 840 elektrik-elektronik eşya, 1 milyon 788 bin makine aksamı, 5 milyon 107 bin tıbbi malzeme başta olmak üzere, tütün mamullerinden tarihi eserlere, akaryakıttan tekstil malzemesine kadar çok geniş bir yelpazede kaçak eşya yakalamasına imza atıldı."

Geçen ay 497 operasyon gerçekleştirildi

Ağustosta, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 144 artışla 497 farklı olayda, 10 milyar 532 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalandığının altı çizilen açıklamada, operasyonlarda 8,4 ton uyuşturucu madde, 61 bin 854 makine aksamı, 202 ton 635 kilogram akaryakıt, 863 araç başta olmak üzere tütün mamullerinden tarihi eserlere, makine aksamından tekstil malzemesine kadar geniş yelpazede kaçak eşyanın yakalandığı bildirildi.

Ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabet ortamı oluşturarak ticari işleyişe sekte vuran, toplum sağlığını tehdit eden ve gençleri bağımlılık batağına çekmeye çalışan kaçakçılığın hiçbir türüne geçit verilmediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanlığımızca 2026 yılının 'Aile ve Nüfus On Yılı' ilan edilmesiyle üstlenilen sorumluluk bilinciyle, toplumun temeli olan aileyi merkeze alarak her türlü zararlı unsurdan korumak, güçlendirmek ve özellikle gelişim çağındaki çocuklarımızın fiziksel ve psikolojik bütünlüğünü güvence altına almak amacıyla, Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz milletimizin sağlığı ve geleceği için kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat aralıksız ve kararlılıkla sürdürmektedir."

Kaynak: AA
GüvenlikAğustosEkonomiSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meksikalı yayıncı Zendejas canlı yayında Fuego Yanardağı’nın patlamasını görüntüledi Meksikalı yayıncı Zendejas canlı yayında Fuego Yanardağı'nın patlamasını görüntüledi
FETÖ soruşturmasında 3 şüpheli gözaltına alındı, hücre evlerinde saklanıyorlardı FETÖ soruşturmasında 3 şüpheli gözaltına alındı, hücre evlerinde saklanıyorlardı
Rusya: Kiev’de askeri sanayi tesisini vurduk Rusya: Kiev’de askeri sanayi tesisini vurduk
Yemen’de Husilerden F-15 iddiası: Suudi uçağı düşürüldü Yemen'de Husilerden F-15 iddiası: Suudi uçağı düşürüldü
Konya’da “Kıskaç“ operasyonunda 20 zanlı yakalandı Konya'da "Kıskaç" operasyonunda 20 zanlı yakalandı
Canik’te sondaj sırasında metan gazı çıktı: Bölgede yoğun güvenlik önlemi Canik'te sondaj sırasında metan gazı çıktı: Bölgede yoğun güvenlik önlemi
10:50
Gala gecesinde Derya Pınar Ak ve Tuba Büyüküstün arasında gerginlik
Gala gecesinde Derya Pınar Ak ve Tuba Büyüküstün arasında gerginlik
10:42
Fenerbahçe’den ocak bombası Hedefte 2 yıldız var
Fenerbahçe'den ocak bombası! Hedefte 2 yıldız var
10:18
Kozinoğlu soruşturmasında 4 kritik isim için gözaltı kararı Aralarında Hasan Atilla Uğur da var
Kozinoğlu soruşturmasında 4 kritik isim için gözaltı kararı! Aralarında Hasan Atilla Uğur da var
10:06
Kritik zirve sonrası Merkez Bankası ve SPK’dan art arda açıklama
Kritik zirve sonrası Merkez Bankası ve SPK'dan art arda açıklama
09:53
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan “borsa“ açıklaması: Gerekli tüm tedbirler süratle alınacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "borsa" açıklaması: Gerekli tüm tedbirler süratle alınacak
09:45
Gerekçe bilindik 6 ilimizde akaryakıt almaya gidenler eli boş döndü
Gerekçe bilindik! 6 ilimizde akaryakıt almaya gidenler eli boş döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 10:59:36. #.0.2#
SON DAKİKA: Gümrük muhafaza ekipleri kaçakçılara göz açtırmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement