Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 968 lira seviyesinden işlem görüyor

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Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 azalışla 969,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 968 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYER FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.549 lira, Cumhuriyet altını da 6.471 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.832 dolardan işlem görüyor. Analistler, dünya genelinde enflasyon ve büyüme konusunda devam belirsizliklere karşın küresel merkez bankalarının şahin duruşunu sürdürmesiyle altının ons fiyatının baskılandığını belirtti.

PİYASALARDA SON DURUM

Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve ABD'de Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 doların destek, 1.850 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?