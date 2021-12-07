Güne düşüşle başlayan dolar, 13,69 seviyelerinde işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 13,8083'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla 13,6720 seviyesinden işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 15,4610'dan, sterlin/TL 18,1720'den satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 96,2 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1290'dan alıcı buluyor.

KÜRESEL BAZDA RİSK ALGISI AZALDI

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalmasının küresel bazda risk algısını düşürdüğünü ifade etti. Bugün yurt içinde hazine nakit gerçekleşmeleri, yurt dışında ise Almanya'da ZEW beklenti endeksi, Euro Bölgesi'nde üçüncü çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) ve ABD'de dış ticaret verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5 seviyesinin direnç, 95,7'nin destek konumunda olduğunu bildirdi.