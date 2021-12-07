Üye Girişi
Güne düşüşle başlayan dolar, 13,69 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika

Güne düşüşle başlayan dolar, 13,69 seviyelerinde işlem görüyor

07.12.2021 11:08

Türkiye'de geçtiğimiz haftalarda ciddi dalgalanmalar yaşayan döviz kurunda sular duruldu. Bugüne düşüşle başlayan dolar, 13,69 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 13,8083'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla 13,6720 seviyesinden işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 15,4610'dan, sterlin/TL 18,1720'den satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 96,2 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1290'dan alıcı buluyor.

KÜRESEL BAZDA RİSK ALGISI AZALDI

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalmasının küresel bazda risk algısını düşürdüğünü ifade etti. Bugün yurt içinde hazine nakit gerçekleşmeleri, yurt dışında ise Almanya'da ZEW beklenti endeksi, Euro Bölgesi'nde üçüncü çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) ve ABD'de dış ticaret verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5 seviyesinin direnç, 95,7'nin destek konumunda olduğunu bildirdi.

Güne düşüşle başlayan dolar, 13,69 seviyelerinde işlem görüyor

Türk Lirası, Omicron, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Güne düşüşle başlayan dolar, 13,69 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

11:42 "Kestane balının diyarından" selam göndermişti! Fehmi Pazarlı, Medeni Kanun'un değişmesini istiyormuş
Bravo Başkan! Konyaspor Başkanı Özgökçen, görme engelli taraftara tribünde maç anlattı 11:40 Bravo Başkan! Konyaspor Başkanı Özgökçen, görme engelli taraftara tribünde maç anlattı Melih Gökçek ile CHP'li Ali Mahir Başarır arasında 11:37 Melih Gökçek ile CHP'li Ali Mahir Başarır arasında "top" muhabbeti! Siyaset üslubunun geldiği nokta! Kenan Doğulu: Davetliydim, katılamadım 11:29 Kenan Doğulu: Davetliydim, katılamadım Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi 11:13 Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı 10:50 Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki! 10:02 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki! Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım 18:12 Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım

Son Dakika Haberleri
11:42 "Kestane balının diyarından" selam göndermişti! Fehmi Pazarlı, Medeni Kanun'un değişmesini istiyormuş
11:41 Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil
11:39 Bravo Başkan! Konyaspor Başkanı Özgökçen, görme engelli taraftara tribünde maç anlattı
11:38 Mansur Yavaş'tan Mersin mitingi ile ilgili imalara yanıt: Kendi mitingime davetle mi gideceğim?
11:36 Melih Gökçek ile CHP'li Ali Mahir Başarır arasında "top" muhabbeti! Siyaset üslubunun geldiği nokta!
11:33 2021'in 100 kadını seçildi: Türkiye'den iki isim yer aldı!
11:29 Kenan Doğulu: Davetliydim, katılamadım
11:25 Azra Akın olaylı geceyi anlattı: Hukuki yollara başvurduk!
11:17 Ardahan'da örümcek ağı bile buz tuttu
11:11 Fatih Dönmez sabit yaz saati uygulamasını savundu: Stresi ve depresyonu engelliyor
Güne düşüşle başlamasının ardından altının gram fiyatı 783 lira seviyesinden işlem görüyor Güne düşüşle başlamasının ardından altının gram fiyatı 783 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:46
Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil         
11:41
Mansur Yavaş'tan Mersin mitingi ile ilgili imalara yanıt: Kendi mitingime davetle mi gideceğim? Mansur Yavaş'tan Mersin mitingi ile ilgili imalara yanıt: Kendi mitingime davetle mi gideceğim?         
11:39
2021'in 100 kadını seçildi: Türkiye'den iki isim yer aldı! 2021'in 100 kadını seçildi: Türkiye'den iki isim yer aldı!         
11:34
Azra Akın olaylı geceyi anlattı: Hukuki yollara başvurduk! Azra Akın olaylı geceyi anlattı: Hukuki yollara başvurduk!         
11:26
Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü         
11:12
Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı         
10:49
Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü         
09:05
Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı         
16:53
Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı!         
16:17
AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var         
16:08
Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı         
14:35
Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi         
14:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 11:51:19. #1.11#
SON DAKİKA: Güne düşüşle başlayan dolar, 13,69 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement